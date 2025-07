Graciela Alfano deschavó el lado oscuro de la política de los '90: "Menem era brujo, tenía rituales"

En el contexto en que la serie Menem está siendo un furor en Prime Video, Graciela Alfano se sentó en una entrevista con Luis Novaresio y contó detalles de su vínculo con quien fue presidente de la nación a fines de los 90.

Si bien la serie se ambienta en los años de la asunción de Menem al poder y la consiguiente convertibilidad económica hasta los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires en la sede de la AMIA, también se tocan puntos de la vida personal como quiénes fueron las mujeres que lo acompañaron.

Graciela Alfano se confesó sin filtros en una entrevista con Novaresio

En esta línea, Novaresio le preguntó: "Menem se enamora de vos, ¿qué hiciste con eso?". A la diva no le tembló la lengua para contestar: "Básicamente yo me enamoré del tipo de las patillas, el caudillo. Y ahí fue que el pobre Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE en ese momento, dijo: '¡Qué lástima que no salió Luder presidente, que se va a dormir a las nueve de la noche! ¡Este hombre con esta mujer me vuelve loco!". El periodista le preguntó: "¿Viste la serie?". La artista reconoció: "No, la vi por etapas, la voy a ver ahora más tranquila. Había muchas cosas muy reales". Novaresio no pudo contenerse y le remarcó: "Yo te lo dejé pasar, pero dijiste: 'Yo me enamoré del hombre de las patillas'".

Alfano se sinceró: "Tiene que ver con una fantasía. Totalmente irracional. Lo que él me dijo es: 'Bueno, te vienen a buscar, y vas a Olivos'. Y yo le dije: 'Ni en pedo. ¿A qué voy a ir a Olivos? A ver si nos entendemos: vos sos presidente hace dos minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años, yo ya tengo mi poder, estoy casada con el hombre más rico de Argentina, tengo mi familia, ¿vos me querés decir qué gano yo acá?'". Pareciera que esta es la anécdota preferida de la ex vedette, ya que una semana atrás en su visita a Puro Show contó lo mismo.

Graciela Alfano se enamoró de las patillas de Menem

"Yo recuerdo esa época como muy divertida. Porque donde yo me aburro se terminó. Por eso te digo que el amor no estuvo. Porque el amor no es aburrimiento. No me enamoré de Menem", se abrió con Novaresio.

Eso sí, tras confesar que nunca en la vida se enamoró del ex mandatario, confesó qué fue lo aprendido de aquella época: "Sin embargo, vi muchas cosas y aprendí muchísimas cosas. Veíamos empresarios que le entregaban las mujeres a Menem. Yo eso lo vi. A Carlos no le gustaban y las dejaba tiradas... y con alguna se fue".

Alfano dejó de lado el perfil político del ex presidente y ahondó en detalles más personales: "Menem era brujo. Tenía rituales. Tenía dos cuadros de caras masculinas, muy fuertes. Y él hacía sus rituales, iba a ver brujas. Eso está en la serie. Y él contaba una historia de la casa de Toledo, en España, que fue tomada por alguien, y el otro general le secuestró el hijo y le dijo: 'Tengo a tu hijo y tienes que entregar la casa de Toledo'. ¿Cómo contesta el otro? Le manda un mensaje a su hijo y le dice: 'Eres mi orgullo, prepárate para morir'".

Así, Graciela Alfano cerró el tema de su pasado y el de Menem con una letal confesión: "Menem era un hombre que abrazaba su destino. Cumplió un destino en el que creía, pero que también tenía que pagar precios, y ese era uno. Por ejemplo, el dolor de Zulema. No creo que haya estado frío frente al dolor de esa mujer".