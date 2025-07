Oscar Francou: "Mejorar los sueldos de los jubilados va a llevar a que se mueran muchos"

El gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei tiene representantes nefastos a lo largo y a lo ancho del país. A sólo 24 horas de que el líder de La Libertad Avanza de Punta Indio expresara con orgullo que sus padres tenía un Falcon verde y que cuando abría el baúl "todavía había olor a justicia", otro libertario volvió a irse al pasto de la peor manera.

Se trata del intendente de la localidad entrerriana de Caseros, Oscar Francou que no pudo contenerse y fue en contra de los derechos de los jubilados a poder alimentarse o a acceder a servicios básicos como la salud.

Oscar Francou

Esto sucedió en el contexto en el que la Cámara de Senadores aumentó 20 mil pesos a sus haberes y el presidente Milei adelantó que vetaría aquella ley para sostener el tan preciado equilibrio fiscal del que tanto se enorgullece.

Francou no tuvo ningún tipo de problemas en defender la gestión libertaria en una reunión de intendentes de Entre Ríos que tuvo lugar en la localidad de Cerrito. Si bien el referente explicó que no tiene una postura estrictamente libertaria, sus palabras no coinciden con esa cuestión: "Más allá de que nos guste o no, o que venga menos dinero yo creo que venimos por el buen camino".

No conforme con esto, explicitó que apoya irrestrictamente las decisiones económicas-políticas de Milei: "Estas cosas -las medidas del gobierno nacional- están bien y tenemos que profundizarlas. Todos tenemos que ayudar. Creo que en corto plazo tenemos que empezar a mejorar", dijo de manera contundente.

El referente entrerriano tuvo que admitir que los resultados positivos se verán en "mucho tiempo" y es allí donde empezó a derrapar. Es que puso como ejemplo las jubilaciones sin tener en cuenta que los adultos mayores no tienen mucho tiempo... Sin embargo, nada de esto le interesó y realizó una defensa irrestricta a la gestión del ministro de Economía Luis Caputo.

Represión 12 de marzo. Foto: Juan Pablo Barrientos

"Mejorar los sueldos de los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que entren a bajar y recién allí entren a cobrar mejor los demás", dijo Oscar Francou generando una ola rechazo sobre todo el plano digital cuando sus palabras se hicieron rápidamente virales.