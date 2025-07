Explotó el "Puntita 2.0" en LAM: Nazarena Vélez defendió a Fernanda Iglesias y Yanina Latorre estalló en vivo

El clima en LAM se volvió irrespirable. La interna entre las "angelitas" sumó un nuevo capítulo y esta vez la chispa la encendió Nazarena Vélez, que salió inesperadamente a bancar a Fernanda Iglesias tras el durísimo descargo que le dedicó Yanina Latorre en medio de los rumores de infidelidad por parte de Diego Latorre. Lo que parecía una simple opinión terminó desatando un picante cruce al aire, donde los gritos, las chicanas y las acusaciones volaron sin filtro. "Yo trabajé dos años con Fernanda y no es así. Fernanda tiene momentos en los que está muy triste... aparte yo la conozco mucho, y si una persona no está bien, yo la justifico o trato de ver su accionar", lanzó Nazarena.

La productora y panelista buscó convertirse en una suerte de mediadora, intentando poner paños fríos. Pero el intento duró poco: la defensa no cayó nada bien en el panel y despertó la furia de Pepe Ochoa, que no dudó en salir con los tapones de punta. "Estás justificando una mina hostigadora y violenta como Fernanda Iglesias, es raro", disparó Pepe, visiblemente enojado y en defensa de Yanina que miraba expectante. Y explicó su postura: "Ella no estuvo bien un montón de veces, y acá la re bancamos, un día ella decide abrir la puerta de la cueva de las maravillas bardeando ella a nosotros. Y nosotros le contestamos".

En ese momento, Yanina, por su parte, también saltó a marcarle la cancha a Nazarena: "No tenés razón, Naza, la verdad es que no tenés razón". Pero lejos de achicarse, la ex vedette redobló la apuesta y trató de poner en contexto el accionar de Iglesias: "Bueno, nosotros hemos hecho 'ya te voy a contar quién te caga'. Es depende cómo lo tomes. Cuando vos lo hacés, Pepe, no lo tomás como eso. Muchas veces hacemos lo mismo, Yani. Ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data'". Pero Latorre, siempre afilada, se desmarcó con fuerza: "Pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos".

Y siguió: "En esta fue extorsionadora". Ahí explotó todo. "Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", retrucó Nazarena, tratando de explicar el origen de la reacción de Iglesias. Pero Yanina no perdonó la comparación: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie. Me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena. Eso habla de que es una mala persona". Latorre se defendió con uñas y dientes: "Me estás comparando una placa negra con una mina que le agarró un ataque y dijo 'disfruten' por un cuento de Damasia Ochoa que yo no había contado. Cuando yo doy data, yo laburo y hago periodismo de espectáculos".

Nazarena Vélez defendió a Fernanda Iglesias y Yanina Latorre fue lapidaria con ella

En ese sentido, Yanina afirmó que no es "ni carpeteadora ni amenazadora" y agregó: "Cuando a mí me llega data de alguien mala le aviso". Vélez, en un último intento por apaciguar la tormenta, buscó aclarar: "Yani, no me estás escuchando. Yo te estoy diciendo que vos no extorsionás, que vos tirás información. Ella se sintió atacada como le hace a Pepe. Está enojada". Pero la calma no llegó: "No tiene razón el enojo, se habla, se charla, no se publican cosas", insistió Yanina.

Y Nazarena cerró, entre frustrada y sincera: "Yo cuando me enojo puedo hacer eso". Fue la gota que colmó el vaso. "Sos igual que Fernanda, no habla bien de vos", le disparó Yanina, dejando el estudio en un silencio tenso y anticipando que la interna entre las angelitas está lejos de terminar.