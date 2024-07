Arrugó Milei: se bajó de la cumbre del Mercosur para esquivar a Lula, pero se junta con Bolsonaro

Una nueva provocación diplomática por parte de Javier Milei está en camino. Es que, luego de asegurar que no iría a la Cumbre del Mercosur convocada para el 8 de julio en Paraguay, el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que el Presidente viajará el Brasil ese día para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que convocan los Bolsonaro y la extrema derecha brasileña, inspirados en la reunión que realiza el Partido Republicano en Estados Unidos (EE.UU).

La decisión llegó luego de que el mandatario argentino se negara a pedir disculpas a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por las declaraciones que había hecho sobre él, aunque en esa oportunidad nuevamente lo trató de "zurdito" con "el ego inflamado". "No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", había dicho el ex obrero metalúrgico ante el sitio UOL.

Lula Da Silva en el G7

"¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?", respondió Milei, cargado de afirmaciones complicadas desde lo diplomático con uno de los principales socios comerciales de la Argentina, ante una entrevista hecha por los ya típicos periodistas amigos del libertario.

El Presidente rechazó el viernes disculparse con su par brasileño, como este había reclamado, y en cambio lo calificó de "zurdito" con "el ego inflamado". Lo declaró en una entrevista televisiva en relación a un Lula que evidentemente también actúa de manera visceral y ofendida.

Donald Trump y Javier Milei

Adorni, quien había declarado que la ausencia de Milei en el Cumbre del Mercosur era porque estaba con la agenda cargada, ahora en su conferencia de prensa habitual de la mañana del lunes, confirmó que "efectivamente es probable que con el Presidente" viaje el sábado, pero no allí, sino a la CPAC. "No va porque estaba planificado directamente a Tucuman. El 8 es la vigilia y la actividad al otro día. Era una sobrecarga que no teníamos intenciones de que atraviese esa agenda cargada", develó el vocero.

"No tenemos ningún problema que esté Lula, ni ningún mandatario. Tenemos una distancia astronómica. Pero el sábado estamos viajando a Brasil, y estamos regresando el domingo a un evento. Y todavía no está confirmado si se va a encontrar o no con (el ex presidente brasileño Jair) Bolsonaro en este evento", reconoció Adorni.

Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y José Antonio Kast.

El encuentro que se realizará en la ciudad balnearia de Camboriú es la misma actividad, aunque en otro país, que la que se realizó en febrero en EE.UU, en la cual Milei conoció Donald Trump, hecho que despertó el enojo diplomático de la actual gestión estadounidense que encabeza Joe Biden.

La presencia de Milei en el acto conservador será de vital importancia ya que es el único presidente que tiene el grupo en la región. Es que además estará Bolsonaro junto a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, y también hará su presencia el chileno José Antonio Kast, rival del presidente chileno Gabriel Boric.