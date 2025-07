Con Milei presente, el presidente de la AMIA reclamó por Nisman en el acto a 31 años del atentado

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza, exigió celeridad a la Justicia por el caso del fiscal Alberto Nisman, en el marco de un acto en el 31 aniversario del atentado contra la sede de Pasteur 633, en el cual además estuvo presente el presidente Javier Milei y parte de su gabinete.

"¿En esta causa también deberán pasar 30 años? ¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, ¡denúncienlos! El silencio es complicidad", fueron las palabras que eligió Armoza para referirse a la falta de claridad en relación a la causa Nisman. La decisión, inclusive, fue un palo directo contra el fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini, encargados de investigar lo que ocurrió con el fallecido.

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina llegando al acto de la AMIA.

La presión de Armoza se dio mientras Milei presenciaba el acto junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su vocero, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los titulares de las carteras de Defensa y Justicia, Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona.

Al mismo tiempo, el titular de la AMIA apuntó contra Irán como "máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos", luego de que el país persa incluyera a la Argentina como país enemigo por primera vez en su historia. Armoza recordó que el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal "volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994".

Cientos de personas se acercaron al acto por el 31 aniversario del atentado a la AMIA.

En ese sentido pidió que Argentina designe "a las Fuerzas Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista" y mostró preocupación porque el país "sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo". El acto estuvo conducido por Mariana Fabbiani y tuvo al representante de la AMIA como único orador, aunque el cantante ex Mambrú Germán "Tripa" Tripel cantó algunas canciones. "Iba a decir palabras, pero creo que la música va a hablar un poquito mejor que yo", expresó antes de comenzar. Además se proyectó un video titulado "aniversario" que contaba con los relatos del actor Ricardo Darín.

El fiscal Alberto Nisman.

En su discurso, Armoza remarcó que aunque el tiempo haya pasado, el dolor se mantuvo y creció. "Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país", indicó. "Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca", agregó más adelante.

El titular de la AMIA también elogió que se encuentren "todos reunidos, una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia". Antes de finalizar, dejó un mensaje esperanzador de cara a la búsqueda de justicia: "Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie", aseguró.