Atentado a CFK: la Justicia se negó a investigar por qué borraron los celulares de Milman y sus asesoras

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, rechazaron el pedido de la querella que representa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que buscaba investigar las razones que llevaron a borrar el contenido de su teléfono celular al diputado nacional Gerardo Milman y sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewcz, quienes estuvieron en el bar Casablanca cuando el asesor Jorge Abello escuchó la famosa frase "cuando la maten yo estoy camino a la costa".

El tribunal respaldó la decisión que habían tomado la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes descartaron que en los celulares -secuestrados un mes después de los hechos- hubiera material que pudiera vincularlos con el atentado que sufrió la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 en la puerta de su departamento del barrio de Recoleta, en el cual André Sabag Montiel gatilló un arma de fuego dos veces frente a su cara.

Lo cierto es que Bohdziewcz ya había declarado a la Justicia que habían ido a borrar el contenido de sus teléfonos con un perito profesional en un despacho de la actual ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Allí también habían mandado a Gómez Mónaco a comprarse otro dispositivo móvil Iphone y modificar su clave. Además, de acuerdo a la declaración bajo juramento, también tocaron el aparato de Milman.

Sabag Montiel con el arma con la que cometió el atentado

El diputado siempre evitó entregar esta prueba a la Justicia. En su momento entregó un Iphone 14, modelo que salió después del atentado y que el mismísimo Milman comenzó a usar dos meses después del intento de magnicidio. Según su relato, perdió el otro dispositivo durante una mudanza. Sobre ese teléfono que no usaba el ex jefe de campaña de Bullrich fue que Bruglia señaló que las medidas hechas fueron suficientes.

Bertuzzi, por su parte, afirmó que el hecho de que hayan borrado sus celulares no significa "corroborar de forma necesaria" la relación de Milman "con la participación en el atentado, frente a la ausencia actual de otros elementos que así lo sugieran". Tampoco insistieron con el teléfono de Gómez Mónaco que no fue analizado. En esto Llorens reconoció que no necesita buscar más en esa arista de la investigación.

"Los fundamentos de la resolución muestran lo que hemos planteado por mucho tiempo desde la querella: hay una reticencia a investigar las pistas que van más allá de Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo", precisó el abogado querellante Marcos Aldazábal a Página 12. "La Cámara arguye que es necesario esperar al resultado de los peritajes de los celulares de Milman y Gómez Mónaco para avanzar con la pista Milman, pero es de público conocimiento que, además de que son posteriores al atentado, no es posible desbloquearlos con la tecnología actual", añadió.

Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022 en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta.

El letrado apuntó contra el argumento ejercido de que no se avanzó en su pedido porque había otras pericias no realizadas hasta el momento. "Que una prueba esté pendiente no obsta a que se pueda avanzar con otras. De lo contrario, cualquier peritaje paralizaría un caso penal", explicó.

Durante la última audiencia, el otro abogado de CFK en la causa, José Manuel Ubeira, había remarcado que no había "voluntad" ni "interés" en avanzar en el pedido que habían realizado. "Es casi pornográfico que tengamos que venir por cuarta vez a pedir que se hagan medidas de prueba que debían haberse hecho sin ningún tipo de consulta", cuestionó en aquel momento.

Por el tono de esta declaración fue reprendido por la Cámara Federal. "Lejos de advertirme, los camaristas deberían comprometerse con la averiguación de la verdad, nunca les falté el respeto. ¿Cómo afirmar si Milman está o no implicado si no lo quieren investigar? Frente a las manifestaciones de Bohdziewicz es natural que se identifique al perito que menciona y se investiguen las conductas de todos, pero el tribunal rechaza algo elemental", sostuvo Ubeira.