Belliboni destrozó a Milei tras el meme de Terminator: "Hay incitación a un asesinato"

Un outsider de la política: así definían a Javier Milei cuando todavía era "un loquito suelto" que pululaba por los canales de televisión más amarillistas del país. Ahora, el libertrario se sienta en el sillón de Rivadavia y sigue en las periferias gobernando y bajando línea política desde la red social de su amigo (virtual) Elon Musk.

Tal es así que cuando su proyecto más ambicioso, la Ley Ómnibus, se rompió en mil pedazos, el líder de La Libertad Avanza (LLA) amenazó a todos, con nombre y apellido; y así lo hizo también con Eduardo Belliboni, dirigente social del Partido Obrero.

Javier Milei

Belliboni fue asistido por el SAME dos veces en 48 horas tras manifestarse en contra de las políticas económicas de Milei en la Plaza de los dos Congresos, en una represión desmedida de la mano de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Es el mismo dirigente que fue fuertemente amenazado por un meme de muy mal gusto que, creer o reventar, compartió el jefe de Estado argentino.

Hay dos caminos que el arco político de LLA elige para pronunciarse en redes sociales: memes de superhéroes y personajes de películas o memes ligados a la religiosidad y al mesianismo. El que Milei seleccionó para destruir a Belliboni es el de la prima clase: una imagen creada por inteligencia artificial que muestra una cara en mitades, mitad Milei, mitad Terminator, que circulaba en X (antes Twitter) y que fue compartida por el Presidente con la inscripción: "Casta a la vista baby".

Publicación de Milei, uno de los likes es el de su novia, Fátima FLorez

Lo más sorprendente es que las palabras en rojo que encuentran esa foto son de un contenido político amenazante y cruel: "Belliboni, detectado; sindicalista, detectado; gobernador, detectado; diputado, detectado". Cualquiera que haya visto el clásico (protagonizado por Arnold Schwarzenegger y dirigido por James Cameron en 1984) sabe que cuando el personaje decía: "Hasta la vista, baby", era para matarlo. ¿Qué quiere representar Milei con este mensaje?

La vuelta a comisiones de la Ley y la cuasi renuncia a tratarla en el Congreso, hizo crispar los nervios del Presidente que empezó a likear y compartir insultos e improperios para todos los que lo habían "traicionado". Incluso, como en la Edad Media, compartió fotos y los nombres de cada uno de los Diputados para que sean "buscados", un escrache puro y duro.

Dura respuesta de Belliboni

Claro que ante la semejante ofensa, varios de los dirigentes políticos atacados no tuvieron reparo en mostrar lo preocupados que están por el contexto de persecución política y el sistema de libertad de expresión que parecía estar asegurado después de la recuperación de la Democracia en el '83. Uno de ellos fue Belliboni, quien una conferencia de prensa dijo con tono de voz firme, pero preocupado: "En el posteo incluye a gobernadores y diputados, pero el único con nombre y apellido lamentablemente soy yo". Y agregó: "Hay una idea, porque cuando dice 'detectado' y 'hasta la vista baby', es cuando 'Terminator' mataba a una persona".

Sobre la persecución política, recordó a los asesinados por la policía durante la crisis de 2001: "Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, Mariano Ferreyra, Teresa Rodríguez y los 39 muertos del 2001 no son chistes, son hechos criminales cometidos por el Estado o con la colaboración del Estado".

Además expresó: "Claramente no había ocurrido hasta ahora a pesar de esta triste historia de asesinatos políticos, asesinatos contra trabajadores, que directamente desde la primera magistratura se incitara a la violencia política, a la violencia contra una persona".

El dirigente hizo un llamado urgente a la Justicia: "Hay una incitación a un asesinato, es claro que si no hay una respuesta judicial es porque quieren mirar para otro lado". Contundente, adelantó los pasos que va a seguir: "No solo vamos a hacer la denuncia penal como corresponde, no solo Milei va a tener que responder ante la Justicia, sino que vamos a desarrollar una campaña política contra la violencia contra los dirigentes y militantes políticos no solo la directa que lleva adelante Patricia Bullrich, sino las amenazas que permanentemente hacen los diputados de LLA, los ministros de LLA y el presidente de este país que lamentablemente es Javier Milei".

Acompañado por Gabriel Solano y Romina del Plá, Belliboni siguió: "(Milei) se dedica a amenazar a gobernadores y diputados y que directamente señala para ser ejecutados con un 'detectado' y con un 'hasta la vista baby' como si estuviéramos hablando de un chiste".