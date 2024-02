Después de la persecusión, Alejandra Torres cuestionó a Milei: "Si somos 'mujeres de' no podemos tener opinión propia"

"Traidores", "adictos a las coimas", "valijeros", "putitas del peronismo" y un sin fin de insultos y desagravios sufrieron los diputados que votaron en contra de la Ley Ómnibus. Desde el momento en que volvió a comisiones, empezó una cacería de funcionarios entre los cuales cayó Alejandra Torres, diputada cordobesa de Hacemos Coalición Federal. Una ola de comentarios despectivos se hizo presente en X (antes Twitter), cuando Javier Milei retuiteó un posteo que decía: "La mujer del director de ANSES del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres votó en contra (de la Ley Ómnibus). Deberían echarlo inmediatamente por traidor".

Ahí empezó un conflicto que todavía no termina. Es que Giordano entró a las funciones en Las Fuerzas del Cielo libertarias para manejar la ANSES -una de las cajas más grandes del Estado- gracias a un acuerdo entre el ex candidato presidencial Juan Schiaretti y la facción de Milei en un rapto de buenas voluntades políticas.

Giordano cayó en la volteada tras la decisión de su compañera de vida de votar en contra de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ahora Torres, es acusada de "traidora" por formar parte de la coalición de gobierno de Miguel Ángel Pichetto y es perseguida y presionada a niveles que pocas veces se vio en Democracia.

Ante la escalada de violencia por redes sociales, Torres decidió contestar al polémico posteo con una contundente frase: "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio", expresó.

La funcionaria, también tuvo la oportunidad de replicar los dichos virtuales de Milei a través de Radio Mitre (Córdoba). Incluso expuso varias irregularidades en el tratamiento de la Ley: "Yo ya había elevado un dictamen de minoría con sugerencias y recomendaciones sobre esos puntos", dijo y continuó: "No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa".

Dolida con la situación, reflexionó: "Siempre consideré que él ocupa el cargo por su capacidad técnica, porque es uno de los que más sabe del sistema previsional, por la historia de gestión que tiene. No tenía en mi mente que eso fuera para ejercer presión sobre mí". Sin pelos en la lengua, Torres denunció: "Teníamos confusión de lo que estábamos por votar porque en el momento de la lectura se leía de forma desorganizada".

Torres criticó profundamente el modus operandis de La Libertad Avanza: "Existe ese menosprecio y me llama la atención frente a un partido que dijo que había que cortar los vínculos con el Vaticano, se ve que para algunos es buena la libertad de pensamiento, pero si somos mujeres o 'parejas de' tenemos que volver a la época pasada de aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias", dijo y terminó: "A esta altura, eso no da".

No solo los votó Torres, sino todo su bloque (Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez), llama la atención que los agravios, insultos y la persecución política se de justamente con la única mujer del bloque.