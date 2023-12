Belliboni le puso fecha al primer "paro de advertencia": "Milei empezó mintiendo"

Mucho se dijo de la asunción de Javier Milei a la presidencia y de su discurso a espaldas del Congreso Nacional, algo atípico para una ceremonia tan protocolar para el traspaso de mando. Allí, habló de ajuste, de la pobreza que aumentará en los próximos meses y aseveró que aquella persona que marche "no cobrará" su plan social.

En otras palabras, parece ser un castigo a la libertad de expresión y el derecho a huelga. Quien se refirió a esto fue el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, quien aseveró en diálogo con Argenzuela -por Radio 10- que Milei no solamente mintió en reiteradas oportunidades durante su discurso sino que, además, quiso "meterle miedo" a los trabajadores.

"Él dijo que la crisis la iban a pagar, no la iba a pagar la gente si no la canta. Sí. La va a pagar la gente y no la canta. Después dijo a los pibes, sobre todo yo conozco a muchos pibes de los barrios, o algunos pibes de los barrios que votaron a Milei. ¿Por qué? Porque decían que los 500 más que tienen para salir el sábado se iban a convertir en 500 dólares. Mintió, empezó mintiendo.. Después llegó la extorsión", aseguró Belliboni.

Además, resaltó: "Capaz que la hiperinflación viene igual por lo que él dice, por lo que él va a hacer. Pero primero hay una extorsión, aceptar un ajuste brutal contra todos los trabajadores, porque si no viene la hiperinflación. Las medidas que tomó Milei, por otro lado, o que va a tomar Milei, son una transferencia de ingresos brutales. Este tema de que la gente grita "no hay plata", es mentira, hay plata. Se la están dando a lo que se le han dado siempre".

Como ejemplo el dirigente social dijo que ya se autorizaron el aumento de la nafta con un 30 por ciento de impacto en los combustibles y que a eso le sigue un tsunami de tarifazos y devaluación que sólo va a favorecer al capital agrario.

"Los del FMI están chochos porque dicen que el ajuste le va a permitir pagar tranquilamente la deuda sin problemas, es decir, hay gente que gana y hay gente que pierde con el discurso de Milei. La mayoría del país pierde, pero los trabajadores y el país en sí mismo, porque si le va mal a los trabajadores le va mal al país", aseveró.

"La idea y la concepción de que si le va mal a los trabajadores le puede ir bien al país es una concepción absolutamente reaccionaria porque si le van mal a los trabajadores le van mal al país, este país tiene que poder vivir de sus desarrollos, de sus riquezas y no ser una canilla abierta, hasta el perro está enojado", aseguró Belliboni al ser consultado sobre las ideas que puso sobre la mesa el nuevo presidente libertario.

Además, el líder piquetero se refirió a la concepción de que "El que corta no cobra" y aseguró que se trata de un golpe muy bajo para los trabajadores, ya que las protestas son igual de válidas para todos: "Eso es una barbaridad desde la primera magistratura porque primero que es ilegal. Ninguna persona, cobre o no cobre, tenga plan o no tenga plan, tiene derecho a protestar en este país. Eso no se ha modificado porque para eso tendría que modificar la constitución nacional", dijo.

E insistió: "A nosotros qué quieren prohibir el derecho de protesta. No va a ocurrir, porque la gente no es tonta y sabe que eso es así, que los programas sociales tienen una legislación. Tener condiciones para que se saquen los programas sociales. Por ejemplo, no tenés que ir a contraprestar durante bastante tiempo, una semana, al comedor o al lugar donde estás afinado para trabajar. Porque tenés que trabajar por los planes sociales. Mucha gente cree que no trabajan los que tienen planes sociales", insistió.

"Por supuesto no le dijo a los empresarios que sean el blocao patronal los va a castigar, va a castigar a aquellos que son los más débiles, porque en la Argentina también hay blocao patronal, es gente que retira la comida de las góndolas o de los depósitos porque el precio no les conviene. Eso sí es un delito y está tipificado. Ahora protestar en Argentina no está prohibido. Por eso el 20 de diciembre vamos a ir a la calle", aseguró Belliboni con firmeza.

Por último, el dirigente del Polo Obrero remarcó que el 20 de diciembre será "como una especie de paro de advertencia", al tiempo que resaltó: "No va a avanzar en este punto, vamos a resistir este avance y vamos a defender el derecho a manifestarnos. Otra de las claves del 20 de diciembre es que vamos a ponernos en la calle a discutir. No pueden prohibir la protesta. Si quieren prohibir la protesta, vayan al parlamento y voten una ley que modifique la constitución", sentenció.