Bullrich adelantó que aplicará el protocolo "antipiquetes" en la marcha y criticó el "kiosco" de las universidades

A menos de 24 horas de la "Marcha Federal Universitaria" en defensa de la educación pública y en reclamo por un mayor presupuesto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un video en el que convoca a la movilización al Congreso y a la Plaza de Mayo bajo el lema "Cuidemos lo que nos une". "Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une", reza la publicación.

En medio de este contexto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que aplicará el protocolo antipiquetes para la convocatoria que se llevará adelante este martes y que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo. "Hay una universidad pública de millones de estudiantes. Y hay una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen un kiosco para ellos. ¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario? ¿Cómo se calcula el precio por estudiante? ¿Se calcula desde el alumno que entra o el que se recibe?", criticó la funcionaria que, además, cuestionó el aumento de sueldo que votaron los senadores.

E insistió: "Durante mi campaña, estuve con universidades que vienen de la línea progresista y están sacudiéndose, pensando estas cosas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Santa Fe. Entonces, así como hay que sacudir a la Argentina, que se llenaba los bolsillos mientras los argentinos no tenían nada, toda las instituciones tienen que hacer lo mismo, sacar el sistema burocrático". Durante la entrevista con LN+, Bullrich aclaró que este mes cobró 900 mil pesos porque le descontaron "el aumento que se había dado mal". "Yo soy ministra y no gano $2.000.000. No estamos ganando más que un senador, es mentira", dijo.

Patricia Bullrich

Finalmente, para la ministra la movilización de mañana está orquestada por "una universidad pública de una burocracia extrema", remarcó que "hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas y capas y capas de burocracia estatal" y sobre la aplicación del protocolo antipiquetes, aclaró: "Pensamos que en esta marcha sinceramente puede haber una provocación. Pueden querer generar una situación para movilizarse de acá a la eternidad. Vamos a tener cuidado".

Por otra parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, remarcó que se llevó a esta masiva movilización por culpa del Gobierno. "Llegamos hasta acá después de tratar de dialogar con el Gobierno. La marcha tiene mucho asidero en la sociedad porque la situación en la que se encuentran las universidades es delicadísima, nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas", manifestó el dirigente radical en diálogo con A24.

En ese sentido, explicó que "desde fines del año pasado se están discutiendo los números" y que todavía no se llegó a ningún acuerdo. "Primero el Gobierno dijo que era mentira lo del ajuste, y ahora hizo una supuesta oferta de consenso de un aumento que anualmente es el 105% cuando la inflación fue del 300%. En lo que va de enero hasta hoy, los docentes perdieron el 36% del valor adquisitivo del salario", dijo y remarcó que el Gobierno busca "desviar" el conflicto "hacia otro lado".

Para el vicerrector de la UBA, el Gobierno no sólo no pone énfasis en tratar de resolver el conflicto, sino que activa trolls y dice "cosas que no son ciertas". "La tarifa de luz de la UBA vino con un aumento del 577%. El presupuesto no solo no reconoce ese aumento, sino que, tomando todos los aumentos que el Gobierno propone, implica un recorte efectivo del 61%. En lugar de subir por el ascensor hay que subir por la escalera porque sino van a cortar la luz", destacó.

Emiliano Yacobitti

Y sentenció: "Hay que administrar lo poco que tenés de la manera mas eficiente posible. No hay antecedente de un recorte así en la UBA. En Argentina tenemos un sistema de universidades públicas que está en los mejores rankings del mundo, con una inversión mucho menor que en el resto de las universidades. La sociedad está demostrando que está dispuesta a defender algo que es lo único que el Estado brinda de calidad por los impuestos que se pagan".