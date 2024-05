Fernando Burlando sobre Felicitas, "La Toretto" de La Plata: "Esto es un brutal y salvaje asesinato"

Felicitas Alvite, la "Toretto de La Plata" ya no es más lo que era. Presuntamente, la influencer habría corrido una picada con la complicidad de una amiga que está siendo investigada y así mató a Walter Armand, que tenía 36 años y en la madrugada de su asesinato, se iba a trabajar en su motocicleta. Ahora, la chica de 20 años fue detenida y está siendo indagada.

Podrían caer sobre ella de 8 a 25 años de prisión por la causa que se caratularía como homicidio simple con dolo eventual luego de haber pasado dos semáforos en rojo y en consecuencia haberse cobrado la vida del trabajador.

En su cuenta de TikTok, ya aseguraba que manejaba como "Toretto".

En cuanto a la defensa de Alvite, se dejó trascender que "La Toretto": "Es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros".

Y, mientras Felicitas declaraba, sus abogados defensores salieron a hacer su tarea. Intentar justificar a la presunta asesina: "Acá no hubo picada. Nuestra asistida se limitó a seguir un coche porque no sabía en horario nocturno cómo salir de La Plata", explicó el abogado Flavio Gliemmo que lleva la causa y además expresó: "En consecuencia ese hecho y dato relevante va a modificar sustancialmente la investigación. Nadie habla de que ella obró de manera negligente, imprudente y hasta se podría decir temerario pero jamás se representó la oportunidad de matar a nadie, eso que quede claro".

La Toretto fue imputada por "homicidio simple con dolo eventual".

Coincidentemente, Santiago Irisarri otro de los abogados de la detenida por homicidio, agregó: "Felicitas mantuvo un buen proceder luego de producido el accidente sino también durante el día de ayer en tanto a sabiendas de que existía una orden de detención en su contra de forma voluntaria se presentó ante la policía a fin de que la orden de detención se efectivice".

Felicitas: la oscuridad detrás de su figura

La familia de Walter Armand tuvo un respiro desde que el abogado mediático Fernando Burlando se hace cargo de la causa: "Es falso, en las instancias iniciales cuando desatendían los reclamos de la familia, estábamos con la idea de homicidio culposo o con dolo eventual", dijo contundente el abogado.

Además, explicó: "Dada la prueba, no cabe duda de que esto es un brutal y salvaje asesinato. Es una chicana que están utilizando los profesionales que se toman de hasta lo que no pueden para alivianar la situación", dijo y agregó: "Sin embargo, las imágenes la condenan; no hay mucho más que aclarar después de ver una joven pasar los semáforos en rojo, cruzar una avenida a más de 80 kilómetros por hora de velocidad y atropellar a Walter de manera brutal y salvaje".

Fernando Burlando

Consultado por C5N sobre si la familia de Walter recibió alguna llamada por parte de la familia de Felicitas, Burlando contestó contundente: "Nada, el mismo desprecio por la vida que se refleja en estas imágenes, son los que se mantienen. Esto ha sido brutal; a veces no hay mucho que probar cuando uno contempla imágenes que reflejan la realidad", dijo lamentándose.

La causa además podría agrandarse si se encuentra la responsabilidad de la persona que manejaba el famoso auto negro que se ve en los videos de la trágica noche: "Sí puedo decir que hay otro responsable, el conductor del otro vehículo negro. Estamos detrás de esa pista y creo que cumple un papel preponderante en el hecho".

Burlando no tuvo dudas en cuanto a este punto: "La va a tener que acompañar porque tiene el mismo grado de compromiso, va a tener que acompañarla en el penal donde esté la joven (Felicitas)".

Y completó: "Estamos hablando de una participación necesaria. Se trataría de una pena igual por la cuál se la pueda acusar a esta joven, de 8 a 25 años de prisión y hablamos de una participación necesaria porque si este vehículo no estaba, no existía la picada y si no existía la picada Walter no hubiese sido la víctima".

En cuanto a lo planteado por los abogados de la defensa de Felicitas que dijeron que la chica "solo seguía un auto porque no conocía la salida de La Plata", Burlando arremetió con fuerza: "Eso es subestimar a la jueza, al fiscal, a todos nosotros, subestimar a la gente. Es pensar en algo que provoca indignación y lastima a los familiares de la víctima", y agregó: "La Plata es una ciudad muy chica, muy prolija, es una necesidad para todos concurrir a La Plata. Por lo tanto que me digan que no conocía, es como decir que uno no conoce los extremos de la cama donde duerme".

Y, en cuanto a que no se realizó el debido proceso con Felicitas Alvite luego del terrible choque (se negó a realizarse el control de alcoholemia), Burlando fue preciso: "Hubo situaciones iniciales que no cumplieron fielmente lo que dispone la Ley, esto lo vamos a tomar como una presunción en contra. No significa que zafó de la situación por el solo hecho de no realizarse el control, esto habla de la calidad y de la gente que estamos tratando de llevar a juicio".