Dalma Maradona rompió el silencio y ensució a Rocío Oliva: "Nos encargamos personalmente..."

Dolor y tristeza invaden el cuerpo de cualquier argentino al recordar la muerte de Diego Maradona. Su fallecimiento genera más preguntas que certezas: es que está muy pronto a comenzar el juicio para determinar la responsabilidad de los nueve profesionales de diversas índoles que se encargaron de los últimos días del 10 en este mundo.

Muy fiel a su estilo, Dalma Maradona salió a aclarar algunos de los rumores que circulaban -que cada día crecen y resuenan con más fuerza- al acercarse el procedimiento legal. Una de esas informaciones tiene que ver sobre la decisión que tomaron ella y su hermana Gianinna en el día del velatorio de su padre: ¿es cierto que no dejaron entrar a Lucía Galán?

Dalma y Diego

La respuesta de Dalma fue contundente: "Nada que ver. Tuvimos un pedido particular, que todos lo saben, que sí fue pedido nuestro, por cuestiones que estaban latentes, que fueron dos personas que no las dejamos entrar", dijo sin rodeos la hija de Maradona.

Sin ningún pelo en la lengua dijo con nombre y apellido a quiénes no dejaron entrar: "Una era Rocío Oliva, que se encargó de decirlo en todos lados, y el abogado (Matías Morla), que no lo puedo nombrar, pero que sabemos quién es", expresó Dalma.

Matías Morla y Maradona

Además explicó: "Ellos dos se encargaron de decir que mi hermana y yo no los dejamos entrar y sí. No tendría problema en admitir si hicimos una lista, pero no es cierto", contó. Y, acto seguido defendió tanto su actuación como la de su hermana Gianinna: " Fueron esa dos personas, las que nos encargamos personalmente de que eso no suceda".

Haciendo uso de la ironía, Dalma confesó: "Después me hubiera gustado que entre el abogado, por la cantidad de cosas que le gritaron, me hubiera gustado que las escuche".

Al ser consultada por los motivos más profundos de la decisión familiar de que aquellas personas no estén en el velatorio del jugador de fútbol más importante de la historia, aclaró: "No voy a dar puntualmente la razón, ella la sabe perfecto, nosotras también, es raro que después diga que no sabe por qué no la dejamos entrar. No iba a salir a explicar en ese momento cuando estaba despidiendo a mi papá", dijo y finalizó contundente: "Aparte no tengo nada que explicar".

Maradona, el juicio final

Se avecina el juicio más importante del año en el que se determinará quiénes fueron los culpables de la muerte de Diego Maradona y qué implicación tuvo cada una de las personas implicadas en su cuidado.

Ante los rumores que corren sobre la posible suspensión de ese juicio, Dalma salió a aclarar en el ciclo #AngelResponde: "Entendí que como falta poco para que empiece el juicio, están moviendo los medios (...) Para que se ensucie un poco la cancha".

El velorio de Diego Maradona

Además, expresó contundentemente: "Mi papá no está, encima le querés echar la culpa a él de su muerte, es imposible", se lamentó y agregó: "Ayer tuve un día de furia y la verdad es que quieran culpar a mi papá de su muerte, yo no lo puedo soportar"-

Y para terminar con los entredichos, Dalma Maradona terminó: "Ya no se dilata más nada. Era obvio que antes del juicio iba a arrancar esta situación de mover un poco y de ver cómo pueden zafar y es lógico, creo que los abogados de ellos trabajan para eso, pero no puedo dejar pasar que le echen la culpa a él de su propia muerte. Es rarísimo".