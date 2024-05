La impactante y perturbadora historia real de Bebé reno, la miniserie furor y más vista de Netflix

A través de las redes sociales, en distintos grupos de WhatsApp, por teléfono, tomando un café o en una simple charla con amigos... No hay nadie que a esta altura no hable o haya oído hablar de Bebé Reno, la impactante miniserie publicada hace tan solo un puñado de días en Netflix y que está basada en la historia real del comediante escocés Richard Gadd. Incluso, la propia plataforma advierte antes de arrancar que "Esto es una historia real", lo que genera aun más expectativa y deseo por consumir la historia.

Si bien la plataforma de series y películas promociona Bebé reno como una "comedia", esta miniserie está muy alejada de este género. Sin ir más lejos, hace un recorrido por todas las situaciones traumáticas que pasó el personaje de Donny Dunne, un aspirante a comediante escocés instalado en Londres interpretado por el propio Gadd, a manos de Martha (papel que lleva adelante de forma extraordinaria Jessica Gunning), una mujer que lo acosa sin parar y hasta el hartazgo.

La sinopsis oficial de esta producción señala que tiene siete episodios, con duraciones que van desde 28 hasta 45 minutos. "Cuando un comediante en apuros le muestra un poco de amabilidad a una mujer vulnerable, se desata una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos", explica sin mencionar que Gadd, el creador de esta historia, decidió plasmar sus vivencias "modificados ligeramente" los acontecimiento para crear "clímax dramáticos".

De todas maneras, el abuso y acoso que relata la historia sí ocurrieron en la vida real. Lo cierto es que a partir de su estreno, el pasado 11 de abril, pronto se convirtió en la serie del momento, un éxito arrollador que se transformó en tema de conversación´+on en todas las reuniones y llevó a este drama británico de siete episodios a sumar más de 16 millones de visualizaciones hasta el momento, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en más de 38 países.

¿De qué trata la serie más exitosa del momento?

Relata el acoso sufrido por el comediante Richard Gadd en la vida real. El comediante se basó en su propia experiencia personal, la cual fue contando de manera gradual en entrevistas, transformándola en una ficción de calidad, siendo una de las series mas populares de la plataforma. El éxito y la calidad de esta producción televisiva nos llevan a preguntarnos sobre la verdad detrás del personaje de Martha (interpretado por Jessica Gunning) y la historia real que la inspiró.

Richard Gadd, creador y protagonista de "Bebé Reno" (Baby Reindeer en inglés), de 34 años, encarna a Donny Dunn. Su personaje es un comediante amateur que trabaja en un pub y un día conoce a una mujer solitaria, Martha, quien dice ser abogada de famosos, Lo que sigue es una secuencia de situaciones de acoso y abuso que el guionista manifiesta haber vivido durante años. "Fui severamente acosado y abusado", dijo en una entrevista con The Guardian.

Uno de los métodos más fuertes de abuso y acoso que sufrió el protagonista Gadd fue el recibir durante un periodo de cuatro años más de 40.000 mails de su acosadora, quien además asistía a todos sus shows de comedia. Sin embargo, no alcanzaba solo con eso ya que Martha también lo esperaba todos los días en la puerta de su casa e intimidaba a su ex novia y a sus padres.

La historia real detrás de Bebé reno, la serie en tendencia de Netflix

En una entrevista reciente se le preguntó a Gadd sobre lo verídico de la cronología y si los hechos fueron modificados: "Algunos fueron modificados ligeramente para crear clímax dramáticos", dijo y aclaró que las situaciones de acoso y abuso sí ocurrieron. "Es muy cierto emocionalmente: fui severamente acosado y abusado. Pero queríamos que existiera en la esfera del arte, además de proteger a las personas en las que se basa la historia", dijo a The Guardian.

"Al comienzo, todos en el bar pensaron que era gracioso que tuviera una admiradora", dijo el comediante en una entrevista con The Times. "Luego ella comenzó a invadir mi vida, siguiéndome, apareciendo en mis espectáculos, esperando afuera de mi casa, enviándome miles de mensajes de voz y correos electrónicos", relató. Gadd, al igual que Donny en la serie, detalló que no obtuvo respuesta de las autoridades policiales al denunciar a su acosadora.

Pero en otra entrevista, esta vez con The Independent, el actor dijo que no quería criticar a la Policía, ya que "hay un reconocimiento nacional" de que la institución "necesita mejoras". Más allá de la critica a la policía, el comediante es autocrítico también con su accionar durante todos los años que recibió el acoso. "La gente tiene miedo de admitir que ha cometido errores, y creo que muchos de los errores de los humanos se cometen al complacer a otras personas. Te quedas en una mentira porque es más fácil sortear la tensión de una situación. Nunca quise molestar a alguien que fuera vulnerable", aseguró.

¿Qué pasó con Martha?

La verdadera Martha de "Bebé reno" se encuentra en libertad. Desde 2019, cuando se estrenó la obra de teatro, Gadd dijo a los medios que la acosadora se había ceñido a la orden de alejamiento para proteger su integridad y la de sus familiares y amigos.

La ficción retrata el verdadero calvario que atravesó su creador y protagonista

Si bien no se sabe dónde está la verdadera Martha de la serie. Richard Gaad prefirió mantenerse en el anonimato de su acosadora, en especial tras el éxito inicial de la obra de teatro y luego de la serie de Netflix. Sin embargo, en una entrevista con Daily Record, una mujer aseguró ser la Martha de Gaad de Netflix y arremetió contra el actor y lo culpó de recibir amenazas por lo que ha mostrado en la serie. "Yo soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí", dijo. Glaad, por su parte, no se ha pronunciado al respecto ya que es posible que no sea la antagonista real la que habría hablado.