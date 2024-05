Bullrich ocupó el lugar de Adorni y salió a responderle a la Iglesia por los alimentos: "Capital Humano no se guarda nada"

Luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el monseñor Oscar Ojea, le reclamara al Gobierno de Javier Milei la "rápida" entrega de las cinco mil toneladas de alimentos que mantiene confiscados en depósitos el Ministerio de Capital Humano, la ministra de Seguridad (devenida a vocera presidencial), Patricia Bullrich, salió a responderle aclarando que la cartera a cargo de Sandra Pettovello "no se guarda nada". "Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable", manifestó.

En sus típicas entrevistas para LN+, Bullrich advirtió que tuvo "el gusto de charlar con Ojea". "Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando", destacó y sumó: "Hay un curro que todos conocemos desde hace 20 años. Estamos rompiendo con el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en la Argentina, el poder de empresarios que hacían las cosas a su manera, todo esto con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza. El kirchnerismo, en nombre de los pobres, empobreció a la Argentina".

El obispo Oscar Ojea presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

En un comunicado dado a conocer por CEA este fin de semana, Ojea manifestó que le "preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad" ante "la necesidad primaria" por la comida. "Nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad ante un derecho esencial y primario, como es el del alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario", expresó.

En el marco del mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad, el obispo de San Isidro denunció: "Nos hemos enterado de que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social (en referencia a la cartera de Sandra Pettovello) que tienen 5 mil toneladas de alimentos guardadas. No entro en las razones por las que están guardados, pero en un tiempo de emergencia alimentaria, esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente, tienen que ser entregados".

Tras una requisitoria periodística, el Gobierno reconoció el acopio de cinco mil toneladas de alimentos almacenadas durante la gestión Alberto Fernández para "situaciones de emergencia". De hecho, aseguró que los alimentos que posee en stock "están en perfecto estado" y están destinado "para todo lo que son emergencias", ya que afirmó que la asistencia a la población se canaliza a través de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este último sábado, el secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre, destacó que la comida "está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias". En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir", sostuvo y remarcó que La Libertad Avanza "cambió la política alimentaria y ya no se hace más en forma discrecional, sin trazabilidad: sólo el 8% de los comedores rendía la ayuda alimentaria".

Sandra Pettovello

Al referirse a los cuestionamientos que recibe el Gobierno respecto a la política alimentaria, el secretario de Niñez y Familia señaló que "es entendible, porque hoy (el líder de la UTEP, Juan) Grabois no tiene la manija, la bolsa de alimentos para extorsionar a la gente y que vaya a las marchas". "El robar se ha naturalizado, no les parece grave", se quejó De la Torre, quien insistió: El 90% de nuestra ayuda va en forma directa al bolsillo, con la Tarjeta Alimentar y la AUH. Arriba del 80% de la Canasta Básica Alimentaria se cubre con la Tarjeta Alimentar y la AUH gracias a los aumentos, cuando con el Gobierno anterior se cubría el 50%".