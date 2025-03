CFK avisó que Milei se va a "fumar" el préstamo del FMI y tildó a Caputo de "gran patinador serial de dólares ajenos"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien tildó de "gran patinador serial de dólares ajenos", y vaticinó que el presidente Javier Milei se lo va a "fumar de acá a las elecciones de este año", al igual que Mauricio Macri se "patinó en un año y medio de gobierno" los 65.000 millones que recibió en su gestión.

En una nueva publicación del ya clásico formato del "Che, Milei", la ex vicepresidenta de Alberto Fernández, volvió a fustigar con una frase del libertario que hoy en la gestión lo persigue. "Vos que sos 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", lo provocó. "¿Me podés explicar cómo es que el FMI le dio 45 mil millones de dólares a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos 20 mil millones de dólares más, de los que los argentinos tampoco van a ver nada?", preguntó.

Cristina y Milei.

"Ustedes recibieron 65 mil millones de dólares, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año, ¿y los chorros somos nosotros? Que en lugar de pedirle dólares al fondo, le pagamos toda la deuda", reclamó CFK en su posteo en X (ex Twitter). "¡Dale, Milei! ¡65 mil millones de dólares contantes y sonantes! ¡Se ve que tu expertise sin dólares no camina!", insistió.



"Mirá que te lo dije de entrada en febrero del 2024 (recién empezabas la gestión), que el problema central de la Argentina era su economía bi-monetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento", recordó la ex presidenta, quien también lo atacó con durezo por "la cripto estafa de San Valentín", en la que se dio cuenta de que era "muy mentiroso".

El nuevo "Che, Milei" de Cristina apuntó contra el préstamo del FMI.

"Pasás de querer 'cerrar el Banco Central' a 'fortalecer su balance', pidiéndole dólares al FMI. Pasás de votar en contra del acuerdo con el FMI en 2022, cuando eras diputado nacional, porque era 'cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral', a pedirle 20 mil millones de dólares cuando te toca ser presidente. En fin", resumió Cristina en su acusación.

A su vez, atacó al ministro de Economía cuando recordó cuál es "el denominador común" de ambos préstamos del FMI. A Caputo lo describió como "el gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos, sus hijos y los hijos de sus hijos".

Competencia en las redes

Por otro lado, un informe de la consultora Chequeado en Redes analizó la repercusión en redes sociales de las publicaciones de Milei y Fernández de Kirchner. El "Che, Milei" de la ex presidenta, versus el "Che, Cristina" que busca imponer el actual mandatario en respuesta. En este analizaron la semana del 17 al 25 de marzo y reportaron que si bien el oficialista tuvo más reproducciones e interacciones, en este hubo un porcentaje mucho más alto de "rechazos intensos".

Mientras que el contenido de Milei superó el millón y medio de visualizaciones en menos de 48 horas, el de CFK alcanzó 750.000 en el mismo período, siendo este material más corto y habiendo tenido menor promoción paga que el presidencial. A la hora del "engagement emocional", explicaron que el de Cristina tuvo un 62% de interacciones positivas del tipo apoyo, nostalgia o gratitud, cuando el del libertario tuvo sólo un 41% por la mezcla de "apoyos fervientes y rechazos intensos".

La comparación entre los posteos de Cristina Fernández y Javier Milei, entre el 17 y el 25 de marzo de 2025.

En el informe, también expusieron diferencias etarias en el público que compartió ambas publicaciones. El de la ex presidenta tuvo una mayor masividad en usuarios de ambos géneros mayores de 45 años, mientras que el de Milei impactó con mayor contundencia en hombres de entre 18 y 35.