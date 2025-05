CFK llamó a la unión del peronismo: la fuerte autocrítica y el mensaje a los que se identificaron con la motosierra

Después de la derrota en territorio porteño y con las elecciones de medio término bonaerenses a la vuelta de la esquina, Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su participación en el Encuentro de la Cultura Popular en el Polo Saldías para llamar a la unión del peronismo. Consciente de que falta un mes y monedas para el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, la ex presidenta puso sobre la mesa una fuerte autorcrítica y advirtió: "

A continuación, los ejes más importantes del discurso de CFK

"Estos tipos no construyeron ni una puta escuela"

"¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron absolutamente nada? No construyeron nada, ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento. Su única obra es cambiarle el nombre a los que otros hicieron o denostar.. qué mediocres y chatos. Creadores de cultura... de acá, ¿quién se va a cordar de estos tipos dentro de 20 años?".

Ahora me lo quieren poner a Zamba menos morocho... en cualquier momento aparece de ojos celestes"

"Lo que más me gustó a mí, en nuestros doce años y medio, lo mejor que el Bicentenario. Porque para mí fue el recuperar para el pueblo el 25 de Mayo. Se lo había apropiado la historiografía liberal. Es el nacimiento de la patria. Creo que lo recuperamos y Dios quiso que Néstor Kirchner asumiera un 25 de Mayo también. Fue ese el momento más sublime en materia de cultura".

La crítica a la política económica, el recuerdo de Néstor Kirchner y un repaso por los modelos liberales en la Argentina

"La Argentina es como un loop que vuelve una y otra vez. Porque este desgobierno, que hoy está en la Casa Rosada y que quiere hacernos creer a los argentinos que encontró la fórmula de la Coca Cola... no es la fórmula de la Coca Cola, hermano.. lo que estás haciendo, ya lo hicieron antes".

"Lo hicieron en la década de los 90 con la convertibilidad: dólar barato, importaciones; y terminó como terminó. Es más, Néstor Kirchner es hijo del default del 2001, del más grande de la historia. No fue el único: nueve defaults tiene la Argentina y el primero fue el de Bernardino Rivadavia, terrible vende patria".

El discurso de CFK con fuertes autocríticas y un llamado a la unión del peronismo

"En la primera experiencia neoliberal, la Escuela de Chicago, de Martínez de Hoz, no había sindicatos, no había partidos políticos, no había protestas y al que hacía algo... se lo llevaban. Y al que no hacía, también. Y sin embargo, fracasaron. Fue una política que, pese a no haber tenido oposición, fracasó".

"El problema que tiene el Gobierno es que no tiene dólares"

"Los nueve default que se generaron en la Argentina es porque el Gobierno se quedó sin dólares. No es la emisión, no es el déficit fiscal, es la falta de dólares. ¿Hace cuánto que se los vengo diciendo?".

"Es lo que les está pasando ahora. Siguen tirando bombas de humo para que todos discutamos cosas que después pasan al olvido. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó el 25 de Mayo del año pasado? ¿Se acuerdan de todo lo que se discutió el Pacto de Mayo? Parecía que con esa firma se arreglaba el país... Bomba de humo".

A Macri lo dejaron al fresco en Tucumán durante el Pacto de Mayo"

"Lo que están haciendo ahora también es otra bomba de humo, que es parte de la batalla cultural. Esto de 'tus dólares, tu decisión'. Pero escuchame... un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa? Y dan la batalla cultural como si la AFIP metiera en cana a alguien en este país".

"¿Conocen a alguien que haya ido preso en este país por no haber pagado impuestos? Conocerán a otros presos (en alusión a la condena por Vialidad), pero no por no pagar impuestos".

Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?"

"Lo que están haciendo es rascando la olla porque no pueden remonetizar la economía. Ahora les faltan pesos y dólares. ¿Por qué? Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Como no quieren emitir para comprar dólares".

El plan del Gobierno para llegar a las elecciones y la bomba del dólar: "El décimo default no es una fantasía demasiado lejana"

"Este sostenimiento (del tipo de cambio) que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. De seguir así, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana".

"Ahí andan diciendo que con Vaca Muerta, que con las inversiones de la minería... Si además con el RIGI al tercer año no se liquida un sólo dólar de exportación en la Argentina... A no ser que el plan sea entregar algo más que deuda, ¿territorio tal vez? ¿Le darán un pedazo de Tierra del Fuego para hacer una base (militar)? ¿Le darán esas cosas?".

Milei sólo va donde hay empresarios, no visita un hospital, una escuela, una industria, una fábrica, un taller"

"Milei decía que con la dolarización endógena la gente iba a empezar a escupir los dólares. ¿Quién te va a dar dólares en el supermercado? El que tiene dólares ahorrados, que hoy los está liquidando para mantener el nivel de vida, lo va a hacer a cuenta gotas o a medida que lo vaya necesitando. El que tiene, porque tiene más, ¿va a salir a gastarlo porque vos se lo decís?".

Hablan de 50 millones de pesos por mes para combatir al narco. Discutamos por cosas en serio, pero no hablemos de pelotudeces"

"Este modelo ya fracasó y va a fracasar, pero me permito dudar que la gente venga otra vez a nosotros"

"Este modelo no es nuevo, ya fue implementado. Siempre fracasó y va a fracasar una vez más. ¿Significa que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. De hecho, vimos en esta última elección en la Ciudad de Buenos Aires cómo en barrios populares, en los que Milei había ganado en primera vuelta, ahora perdió".

Este modelo le sirve al 30% de la población, el otro 70 queda afuera"

"¿Saben por qué perdió? Porque es el lugar en el que primero impacta la crisis. Se termina la changa. Ya no se puede contratar a la niñera, ni al pintor, ni al jardinero, ni al plomero: nada. Es ahí en donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30 por ciento de la población, el otro 70 queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, es progresivo".

"En esos barrios populares perdió y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Pareciera, porque es algo que estoy analizando en voz alta y no estoy tan segura, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. Tenemos que preguntarnos el porqué también".

"La construcción de la motosierra fue mentirosa, pero eficaz"

"Tenemos que repensarnos. A ellos les dio éxito al principio una construcción cultural... fue la famosa motosierra. Fue una construcción mentirosa, pero eficaz. En esa motosierra se identificaron los que quedaron rotos de la pandemia, que no es una cuestión menor. La Organización Mundial de la Salud nos habla de un 25% de la población mundial con depresión o ansiedad después de la pandemia".

"En esa motosierra se identificaba el tipo que fue a una oficina a buscar una solución o un trámite. El mismo al que lo boludearon treinta empleados durante veinte horas, nadie le solucionó nada y se fue puteando. Ese tipo quería entrar con la motosierra".

"Se identificaba con esa motosierra el que fue a un hospital público a pedir un turno y se lo dieron para seis meses, o no lo atendieron. Se identificaba el que no puede pagarle la cuota del colegio privado a su hijo y tiene que mandarlo al público; pero como lo manda al público tiene clases cada dos por tres".

"Del Estado presente, al Estado eficiente"

"Seguir hablando del Estado presente, significa no estar acorde con lo que está pasando hoy con la sociedad. Tenemos que ver cómo encontramos un Estado eficiente. Porque ahora, todos se dieron cuenta de que ese horrible instrumento de la motosierra no era contra el Estado, terminó entrando en la casa de las grandes mayorías: jubilados, empleados en relación de dependencia que no llegan a fin de mes".

"Un empresario muy importante de una cadena de supermercados con diez mil empleados contaba que antes los empleados le pedían adelanto entre el 15 y el 20 de cada mes, pero que ahora le están pidiendo el día cinco".

"Ese mismo empresario habló de la baja del consumo. Que no los sorprenda que ahora empiecen a bajar los precios, pero cuando lo hacés con deflación es todo un problema. Hubo deflación con De la Rúa, Menem también tuvo deflación durante los últimos meses".

Si después de la deflación viene la depresión y esto se instala, el default lo tenés a la vuelta de la esquina"

"Nuestro famoso modelo sustitutivo de importaciones, el caballito de lo que denominábamos la burguesía o el empresariado nacional... no estoy hablando del entramado de pequeñas pymes vinculadas al consumo interno, estoy hablando de un modelo de protección que muchas veces no redundaba en una inversión para mayor valor agregado, sino para rentabilidad: entonces perdíamos rentabilidad. En el mundo de hoy la única forma de competir es con innovación tecnológica".

"Si una familia como los Oesterheld pudo, ¿me van a decir que no tenemos capacidad de discutir de igual a igual con los extranjeros?"

"El Eternauta, ese maravilloso comic de Oesterheld, que durante tanto tiempo se quiso llevar a cabo y no se podía. ¿Por qué? Porque la familia Oesterheld existía que fuera hecha en la Argentina, que se respetara la argentinidad y lo consiguió de una plataforma internacional, uno de los gigantes".

"Si una familia como los Oesterheld, diezmados y arrazados, pudo hablar con Netflix y construir un contrato que fuera bueno y hacer el exitazo que hicieron, ¿me van a decir que no tenemos capacidad los argentinos para discutir de igual a igual con los extranjeros?".

De igual a igual, no subordinándonos y vendiendo la patria"

La autocrítica: "Tenemos que dejar de ser militantes electorales y volver a ser militantes políticos"

"Lo podemos hacer, pero para eso tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Militantes en clave política, que no quiere decir que no te importen las elecciones, pero muchas veces los procesos sociales no coinciden con el calendario electoral".

"Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y fundamentalmente dejar de lado las mezquindades y los egos que han provocado fragmentación inútil además. Porque además, la fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación, hay síntesis siempre. Cuando hay tanta cosa suelta es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades".

"Por eso creo que encuentros como este, como los de educación y como todos los que tenemos que seguir haciendo impulsados también desde el partido sobre el modelo económico... esto es central. La actualización laboral que también tenemos que discutir, para que la gente vuelva a identificar una idea y una forma. Estoy absolutamente convencida de que es posible y es necesario".

"Por eso quise venir hoy a compartir estas ideas, que son ideas, no son verdades revelada. No, no es Así hablaba Zaratustra, no es Zaratustra; es Cristina compartiendo con otros militantes políticos, sociales y culturales en el día de la patria".

Por último, la ex presidenta y titular del Partido Justicialista cerró su discurso con una fuerte chicana al presente del partido. "No podía pasar este 25 de mayo sin un peronismo que festejara el día de la patria", disparó.