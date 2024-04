Daer confirmó la movilización del 1 de mayo: "Vamos a acompañar todas las medidas en defensa del presupuesto para el desarrollo del país"

En medio de un escenario de tristeza y marcado por despidos en los organismos estatales y el cierre de paritarias en medio de un contexto inflacionario difícil, la Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por Héctor Daer, anunció una organización de una "gran movilización" para el 1 de mayo. Esta acción se perfila como una muestra contundente de rechazo del gobierno del libertario Javier Milei y de la demanda ante las condiciones laborales precarias que los trabajadores enfrentan día a día.

En una reunión con representantes gremiales en UPCN, Daer afirmó: "Estamos preparando una gran movilización para el próximo 1 de mayo en protesta contra los despidos en los organismos estatales y el cierre de paritarias en medio de una inflación que supera el 70% en tres meses". En este sentido, el dirigente resaltó la urgencia de abordar estos problemas que afectan directamente a la clase trabajadora.

Además, el líder sindical no descartó la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza, como un paro o movilizaciones previas al 1 de mayo, en caso de ser necesario. "Habrá varias actividades de acá a fin de mes y vamos a acompañar todas las medidas en defensa del presupuesto para el desarrollo de Argentina", indicó Daer.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la unidad entre los diferentes sectores gremiales y tomar decisiones en conjunto para enfrentar las medidas del gobierno de Milei, que pretende achicar aún más los bolsillos de los trabajadores con los tarifazos y los despidos masivos para intentar alcanzar un equilibrio fiscal.

"El miércoles de la semana que viene tendremos una reunión en el Senado y el próximo jueves 11 en el Consejo Directivo para tomar una decisión. Debemos sostener la unidad, las definiciones las tenemos que tomar todos los sectores", aclaró, al indicar que, además, es necesario luchar por la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Por otro lado, Daer reprobó la restitución del impuesto a las ganancias y criticó las negociaciones del equipo del Jefe de Estado con mandatarios provinciales al respecto. "Los gobernadores no deben ser tan egoístas, no creo que se metan con el tema ganancias. Tienen que defender a su pueblo y no dejarse llevar por un gobierno que sólo busca hacer caja", expresó, instando a los gobernadores a no ceder ante medidas que pudiesen afectar negativamente a la población trabajadora.

Ante este panorama de despidos, aumentos y desacuerdos del Gobierno con los demás sectores, la CGT decidió posicionarse como un actor activo en la lucha por mejores condiciones laborales, salarios dignos y defensa para los derechos de los argentinos. En este mismo sentido, Daer reclamó que los trabajadores "no pueden seguir esperando", al tiempo que señaló que "la reforma laboral no puede pasar en el Congreso".