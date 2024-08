De Mayoraz contra Arrieta, al acoso a Marcela Pagano: el avance de la violencia machista en LLA

El conflicto que se desató el último miércoles tras el violento ataque de Nicolás Mayoraz a Lourdes Arrieta en una reunión del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y la posterior y correspondiente denuncia por violencia de género que le realizó la diputada nacional a su par, generó un escándalo que dinamizó la interna del oficialismo que tiene al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel enfrentados. No es la primera vez que se da una situación así, ya que de acuerdo los casos que son públicos, la modalidad de hombres que oprimen a mujeres es moneda corriente en las fuerzas del cielo.

La denuncia de Arrieta fue tras ser amenazada y cuestionada por, entre otras cosas, su abogado Yamil Castro Bianchi, un hombre cercano a Unión por la Patria (UxP) y quien la defendió en esta oportunidad y luego de que ella negara que sabía que habían ido a visitar a los genocidas en el penal de Ezeiza. "Es sospechoso que la denuncia la tenían todos los de UxP antes que nosotros. Hay rumores muy fuertes de que un asesor de ella estuvo hablando con las autoridades de UxP", soltaron sus detractores.

El letrado sí estuvo cuando no dejaban salir a su clienta de una reunión en la que había quedado desbordada por tantos gritos y maltratos. "La mayoría eran tipos, hombres que intentaban retener a una mujer a la que le habían gritado y había estallado en llanto porque estaba con miedo", relató ante C5N.

Lourdes Arrieta fue amenazada y protagonista del escándalo rupturista en la reunión de bloque de La Libertad Avanza (LLA).

La diputada nacional Rocío Bonacci, otra de las que contó que fue engañada al encuentro con los genocidas, desestimó que Arrieta opere para el peronismo, como la acusan en LLA. "Su reacción, totalmente humana, fue explotar de ira y en llanto. Ella se retiró porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió que se llame a seguridad. La diputada Marcela Pagano abrió la puerta, y en ese momento ingresaron los de seguridad y se la llevaron", señaló ante C5N.

"No me consta que haya habido violencia de género. Fue un momento duro, es incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada está en su derecho de defenderse, como mujer y como persona que ella es", advirtió Bonacci. Al mismo tiempo remarcó que según su punto de vista su colega "no debe ser expulsada", ya que están tratando "de que el bloque esté más unido".

"Lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque. Si la expulsan a Arrieta vamos a tomar cartas en el asunto, porque no me parece lo correcto y tampoco me parece que tenga que soltarle la mano a ella. La acompaño como mujer y como colega, es una persona valiente que se atrevió a decir la verdad", interpuso. Las palabras fueron en defensa de su compañera del ataque de su par Lilia Lemoine, un denominador común en la agresión contra mujeres en las fuerzas libertarias.

Nicolás Mayoraz fue denunciado por Lourdes Arrieta.

"Lo que vi hoy fue un escándalo de una chica que está desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza, Arrieta. Lo sospechábamos", había declarado la cosplayer ante la prensa. Allí también confesó dónde radicaban las dudas que marcababan a su representante legal como posible operador. "Su abogado no casualmente es el mismo que armó la causa de (Gerardo) Milman, del atentado contra Cristina", indicó. "Está aprovechándose de una chica que no tiene los patitos en fila", agregó.

Respecto a la posible expulsión de la mendocina de las fuerzas del cielo, Lilia reconoció que no sabe qué sucederá, luego de lo que pasó en la reunión. "¿Te parece que denunciar falsamente a un colega está bien? ¿O al presidente de la Cámara? ¿Alguien que miente abiertamente delante de 40 personas? Es una barbaridad", protestó.

Persecución a Pagano

Lemoine también aportó su granito de arena en el escenario violento que le plantaron a la diputada nacional Marcela Pagano, luego del escándalo que se desató a partir de que ella se hiciera con la presidencia de la comisión de Juicio Político y la obligaran a bajarse. El enfrentamiento entre ambas se dinamitó la semana pasada cuando la ex conductora de televisión prendió el ventilador y lanzó un tuit que hasta este jueves tenía como fijado.

El tuit fijado de Marcela Pagano contra Lilia Lemoine.

"Lemoine sos una mitómana, no sólo estuve presente y di el quórum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de diputados sabés hacer) sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre y que también dio quórum", escribió en el comienzo del tuit y en referencia a Arrieta. "Además, mentirosa, sabés perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por Martín Menem", sumó

"¡Mala compañera y destructora de espacios de trabajo! Y no me fui a ningún lado, el homenaje a las monjas francesas fue un día antes y como les dije a todos en el bloque porque yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. ¿Y vos de qué lado estás?", la corrió para finalizar. Este nivel de hostilidad llegó después de que la persiguieran y la atacaran por mostrar un poco de independencia política en relación a los popes parlamentarios.

"La llamaron y le dijeron cosas feas. Está muy nerviosa", precisaron en el entorno de Pagano luego de la fuerte presión que el presidente de la Cámara de Diputados desplegó sobre ella para que renuncie a encabezar la comisión. Así fue que ella llegó a contar que le enviaban fotos de donde estaba ella, en una suerte de espionaje con el fin de amedrentarla y debilitarla de cara a quedarse con el espacio legislativo.

Mila Zurbriggen se animó a contar lo que sufrió en el espacio libertario.

La primera que habló

A principios de 2023, meses antes de que Milei gane las elecciones y de que esa posibilidad parezca real o cierta, ya se había instalado una versión que demostraba cómo venía el espacio libertario en relación a los derechos conquistados por las mujeres.

La había hecho Mila Zurbriggen, una joven de menos de 25 años que para ese momento ya había organizado grandes grupos de fiscales en tiempos electorales y se destacaba como figura pública de LLA. Ella fue quién desnudó el clima de venta de candidaturas que primaba en las fuerzas del cielo. "Es solo por guita o por sexo", rechazó la referente

Todo explotó luego de un clima de amenazas que le hicieron para que sus militantes de la agrupación La Generación Libertaria se encolumnen detrás de otra organización por pedido del mismísimo Milei. "Es horrible que te aprieten, que te amenazen así", confesó en aquel momento. "Hay una gran desilusión, no sólo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron", señaló.