Marcelo Tinelli cada vez más solo: su hija Cande le soltó la mano y se puso del lado de Tini Stoessel

Según la expresión popular que aconseja "martes 13, no te cases ni te embarques", muchos prefieren pasar la jornada con cautela. Cande Tinelli fue la excepción: ayer, al llegar al stream de Bondi, protagonizó un auténtico "sincericidio". Entre risas y fiel a su estilo frontal, Lelé se animó a tocar varios temas sensibles del mundo del espectáculo: desde las relaciones amorosas de su padre hasta la canción que Tini Stoessel le dedicó al histórico conductor de Showmatch.

La conversación, claro, giró enseguida hacia la vida sentimental de Marcelo Tinelli. Pepe Ochoa fue directo y preguntó cómo marchaba la relación entre el presentador y Milett Figueroa: "Están en un vínculo. La distancia, los horarios y el trabajo de cada uno complican la pareja, pero me cae bien ; nos cruzamos algún que otro mensaje", respondió Cande.

En un martes 13, Cande Tinelli llegó a Bondi

Ante esa respuesta, el conductor trajo a la mesa a Guillermina Valdés, con quien las hijas de Tinelli nunca tuvieron buena relación: "Tenés que pasar un año entero en una isla chiquita. ¿A quién elegís: a Guille Valdés o a Milett?". La artista no dudó en responder: " A Milett porque tengo más piel ".

Cande no evitó profundizar en su mala relación con Valdés: recordó el episodio de la valija que, según contó, la dejó como "una psiquiátrica" porque allí llevaba medicación imprescindible para su tratamiento: "No estoy mintiendo. Esa valija tenía de todo para todos y el avión igual paró. Me indigné porque quedé mal parada".

Consultada sobre la nueva pareja de Valdés, Santiago Maratea, lanzó un comentario ácido: "Me parece raro... No sé, lo voy a decir bien, pero pasar de mi viejo a Maratea me resulta un gusto muy amplio", cuestión que la modelo cambió a su padre por un influencer.

Tinelli vs. Stoessel

Cande Tinelli se destaca por su personalidad histriónica, el hablar sin filtros y la admiración que profesa a cada integrante de su familia. En ese contexto, también opinó sobre la canción en la que Tini Stoessel expuso el conflicto de su padre con Marcelo.

"Yo tengo otra historia, otra película. Para mí eso ya pasó", comenzó su descargo y continuó: "Igual, tenía buena relación con Tini, hablábamos seguido y nos vimos varias veces en Madrid. Cuando me mostró la canción pensé que estaba bien lo que hizo; es un tema de ella con mi viejo ".

La influencer reveló que "La Triple T" les avisó antes de lanzar el tema: "Tini es un amor, nos avisó todo... Pero la verdad es que mi viejo se puso mal". Por último, confesó que, cuando el padre de Tini estuvo internado, la familia Tinelli estuvo pendiente: "Hace no tanto, cuando él estuvo grave, fuimos nosotros quienes no dejamos de escribirle a la médica que conocemos, la que operó a mamá. Mi viejo lo quiere mucho más allá de todo lo que pasó". Así, con su característico desparpajo, Cande Tinelli volvió a dejar titulares, confirmando que ningún martes 13 puede frenar su lengua afilada.