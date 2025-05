Alfredo Casero volvió a desatar su ira: así fue su violenta reacción en una entrevista con Trebucq 

En lo que va de 2025, el nombre de Alfredo Casero volvió a estar en el centro de la polémica. Su temperamento, ya conocido por el público, no suele ayudarlo a la hora de enfrentar momentos de tensión o discutir posturas con colegas. En este contexto, el artista protagonizó un momento tenso durante una entrevista en Tremenda Mañana, el programa que conduce Esteban Trebucq en el canal de streaming Bondi.

El actor decidió levantarse y abandonar el estudio en plena intervención. ¿El motivo? Ruidos detrás de cámara que, según él, lo interrumpían e impedían que pudiera expresarse con claridad. Todo ocurrió durante una charla de tono político, una temática en la que Casero suele mostrarse frontal, y esta vez no fue la excepción.

Alfredo Casero no pudo controlar su ira

Mientras hablaba, comenzó a evidenciar su incomodidad: "Che, yo no puedo hablar. Hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo, y si hablan me voy a la mier...", lanzó visiblemente molesto. En el piso, Trebucq, como anfitrión y moderador frente a cámara, intentó calmarlo: "Sí, es verdad", admitió, reconociendo las interrupciones del equipo técnico o colaboradores presentes.

Sin embargo, la validación del conductor no fue suficiente para calmar el malestar del invitado. De inmediato, Casero se levantó de su silla, cortó su participación de forma abrupta y lanzó: "No, estoy hablando al ped* Si me invitan al ped*". Remontándose a sus gestos teatrales de los años 2000, el humorista abandonó el móvil mientras desde el piso le rogaban que regresara.

La tensión fue en aumento y Trebucq, visiblemente sorprendido, insistió: "No, vení, Alfredo. Yo te estoy respetando". Pero la respuesta de Casero fue tajante: "No, vos te lo bancás". Lejos de pasar a otro tema, el conductor volvió a pedirle, sin éxito, que regresara a su asiento.

No hubo caso, el creador de Cha Cha Cha, volvió a descargar su ira contra el periodismo una vez más y decidió de a poco ponerse la campera mientras se cruzaba por todo el estudio totalmente rebalsado de ira. Mientras, un productor miraba descolocado al actor sin poder calmar sus ansias de retirarse.

Finalmente, Alfredo Casero volvió a la mesa periodística para chequear no olvidarse nada y, en el apuro terminó tirando al piso un papel, escapando raudamente del piso. En un lenguaje inentendible, propio de Esteban Trebucq cuando está nervioso, cerró el bloque y así terminó la accidentada entrevista.