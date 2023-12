Del "ramal que para cierra" al "que corta no cobra": Milei y su inspiración menemista para apagar la lucha

En noviembre de 1989, cuando el presidente Carlos Saúl Menem comenzó su escalada privatizadora, la frase "ramal que para, ramal que cierra" se hizo una consigna de su gestión. Fue la que utilizó para amedrentar a quienes se resistieron a los 90 mil despidos de trabajadores ferroviarios y la reducción de 35.500 kilómetros de vías a 11 mil. Así cumplió su promesa y a cada espacio que ejerció su derecho a huelga lo erradicó, para dejar a lo largo y a lo ancho del país cientos de pueblos -y estaciones- fantasmas.

Cuando Javier Milei dio su discurso de asunción, utilizó una frase cargada de una connotación similar, pero enfocada en un "enemigo" más acorde a los tiempos que corren: el movimiento piquetero. "El que corta no cobra", advirtió el economista liberal, en relación a los planes sociales que reciben esos sectores, y que dejarían de percibir si los beneficiados de los mismos son protagonistas de cortes de calle.

Carlos Saúl Menem gobernó la argentina de 1989 a 1999 y privatizó la gran mayoría de las empresas estatales.

El último jueves, a propósito de este perfil criminalizador de la protesta social, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, apuntaló ese enfoque con el relanzamiento del protocolo antipiquetes que había lanzado cuando ocupó la misma cartera durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

Según recuerda el delegado gremial ferroviario Edgardo Reynoso, actual miembro de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria de la Línea Sarmiento, para que salgan derrotados de aquellas dos huelgas históricas que se dieron en el 91 y el 92, hubo un rol necesario por parte de las conducciones "burocráticas" de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad, "que dejaron solos a los compañeros que lucharon".

Edgardo Reynoso junto a Rubén "El Pollo" Sobrero en una manifestación.

"Esto me tocó vivirlo en carne propia, que cerraran las puertas de las seccionales cuando queríamos queríamos hacer asambleas para adherir a las huelgas que estaban desarrollando los compañeros de La Fraternidad, que eran toda una camada de luchadores, que venían desde la normalización post dictadura", recordó el gremialista ante BigBang .

El desenlace fue dramático y terminó en, probablemente, la última gran derrota de los trabajadores. Esa inspiración de una época menemista de retroceso en los derechos de quienes menos tienen, parece movilizar las intenciones de Milei, quien a través de Bullrich preparó un protocolo con las intenciones de cercenar todo enfrentamiento a sus planes de ajuste.

Patricia Bullrich prometió empoderar a las fuerzas de seguridad.

"Lamentablemente de nuevo las organizaciones gremiales están mirando para otro lado, haciendo alarde de garantizar la gobernabilidad, aun aquellos gremios que están atravesados por las amenazas de despidos masivos, como UPCN, están planteando garantizar la gobernabilidad", lamentó Reynoso.

"Es decir, no mover un dedo como han hecho hasta ahora, que ha pasado un ajuste de la magnitud que ha pasado y no han hecho nada. Muy por el contrario, han tratado que todos los conflictos quedaran aislados", añadió.

Para el ferroviario "ese es el gran problema" que existe para enfrentar el ajuste de Milei. "La pasividad y la traición de la burocracia que, obviamente, va a tratar de desarmar todos los conflictos y la necesidad que tenemos los trabajadores de coordinar todas las luchas", identificó.

Mónica Sulle es la referente nacional del MST Teresa Vive.

Mientras tanto, y en reacción al ajuste lanzado por Caputo, el protocolo enarbolado de Bullrich, y la intentona privatista que está en camino, el movimiento piquetero se prepara para un 20 de diciembre en el que estará en la calle para denunciar todas estas medidas y para consolidar nuevos espacios de coordinación de cara a una gestión que promete, al igual que hizo el diputado nacional José Luis Espert a Myryam Bregman y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), "cárcel o bala".

"Se necesita de la más amplia unidad de todos los sectores para que esto cambie. Esa es la realidad. No tenemos que abandonar la calle, y el 20 vamos a salir sabiendo que van a aplicar todo el protocolo antipiquetes. Se va a salir, porque no sé puede tolerar esto, y menos después de lo que dijo Espert", reconoció ante BigBang la referente nacional del MST Teresa Vive, Mónica Sulle. Respecto a la amenaza del economista, la dirigente la calificó como "terrible". "Se montan en que están liberados los fachos de la ultraderecha para salir a decir lo que quieren", denunció.

Mauricio Macri pidió que la gente salga a las calles a defender al gobierno de Javier Milei y a enfrentar las protestas.

"Cuando ganó, Mauricio Macri ya salió a decir que hay que salir a defender en la calle todo lo que dijo que iba a hacer. Eso fue un llamado a la violencia, que la verdad es complicado desde un dirigente político, porque las marchas que se hacen no son de ir a incendiar cosas ni nada por el estilo, son de definiciones y cuestionamientos políticos, de derechos que tenemos a manifestarnos constitucionalmente e internacionalmente", explicó Sulle. "Querer liquidarlo así cambia un poco el nivel del régimen que nos gobierna, de uno más democrático a otro más totalitario", definió.

Desde el lado del Polo Obrero, el referente Eduardo Belliboni, también defendió sostener el derecho a la protesta aun ante las amenazas directas del actual gobierno. "Nosotros nos vamos a movilizar. Si alguien nos enfrenta, es alguien que nos quiere reprimir, pero nosotros no vamos a enfrentar nadie, vamos a movilizarnos y defender el derecho a la manifestación, a reclamar contra este ajuste brutal y vamos a hacerlo, como lo hemos hecho toda la vida, pacíficamente", le advirtió a BigBang .

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni fue cruzado por afirmar que no quería que a Javier Milei le vaya bien.

"El plan económico de Caputo es tan grave para la situación social, que saben que esto va a producir una reacción popular de distintos sectores, no solamente el nuestro. En general va a haber una enorme reacción popular a un ajuste que pagan los que menos tienen, contrariamente a lo que dijo Milei, que dijo que no le iban a pagar los pobres, y que el ajuste lo iba a pagar la casta", remarcó el piquetero. "Es decir que ya traicionó su mandato, la casta está en el gobierno", añadió.

"Lo de Bullrich es un complemento de esas políticas de ajuste. Es decir, te sacan todo, te bajan el salario, te golpean en las tarifas, en todo lo que es el consumo de las personas para poder vivir, y después te amenazan dos días después con que si salís a las calle te pegan un palazo en la cabeza. Una cosa es complemento de la otra, y no tiene nada que ver con lo que dice del derecho a transitar. No, tiene que ver con el programa económico", denunció Belliboni.

El movimiento piquetero argentino lleva más de 25 años de lucha en representación de los desocupados que dejó el menemismo.

El piquetero del Polo Obrero estuvo en el centro de la tormenta hace pocos días por afirmar que no quería que al gobierno de Milei le vaya bien. "A mí me criticaron mucho hace poco, porque dije que me gustaría que no tuviera éxito Milei. Se entiende ahora, ¿no es cierto? Si tiene éxito nos va a ir muy mal, como nos fue con Menem, que terminamos con un 22 por ciento de desocupación, sin ferrocarriles, sin empresas y mucho más empobrecidos", se defendió.

En relación a la afirmación menemista de "ramal que para, ramal que cierra" y la comparación con lo dicho por Milei respecto a que "el que corta no cobra", Belliboni aseguró que las expresiones del actual presidente son peores. "Es una amenaza a las personas más débiles de la sociedad, que tienen la necesidad de una ayuda social. Y lo hace con la intención de cortarle esa asistencia alimentaria", cuestionó. "Además lo hace sobre la base de que si la persona protesta le saca al programa social. Es decir, le quiere limitar los derechos constitucionales por el solo hecho de ser una persona que recibe una ayuda del Estado", sumó al respecto.

Las movilizaciones del movimiento piquetero no frenaron ni durante la pandemia de Covid-19.

"Todo eso es ilegal absolutamente, como todo lo que dijo la ministra de Seguridad. Lo vamos a pelear en cada instancia y vamos a denunciar esto. Vamos a una confrontación jurídica también con el gobierno. Vamos a una movilización popular para defenderlo, pero también vamos a confrontar las barbaridades jurídicas que dicen tanto Milei como Bullrich", afirmó Belliboni.

Tanto Sulle como el dirigente del Polo Obrero, calificaron de absurdas las intenciones de quitarle los planes sociales a los piqueteros que protestan. "La persona tiene un programa social y, mientras cumpla con las contraprestaciones, no pierde los derechos a recibir asistencia social, porque esa persona no ha perdido los derechos constitucionales y no es un ciudadano de segunda", señaló Belliboni.

Los piqueteros denuncian que Javier Milei intenta amedrentar a quienes protestan para poder hacer pasar su ajuste.

"Lo que cambió en la Argentina fue el gobierno, no el régimen jurídico vigente. Si quieren hacer eso tienen que mandar una ley al Parlamento, o convocar una Asamblea Constituyente y modificar las leyes y generar penalidades que hoy no existen. La propia ministra dijo que iba a mandar una ley al Parlamento, confesando que no tienen los instrumentos legales para llevar adelante la represión", reveló el del Polo Obrero. Para la dirigente del Teresa Vive la intención expresa de reprimir no tiene que ver con el control del movimiento de desocupados y sus cortes, sino con que "para que pasen estas medidas de ajuste necesitan una brutal represión".

Foto tomada durante las manifestaciones de diciembre de 2001

"Sabemos que van a venir este 20, va a ser muy parecido a cuando fue la Ley previsional. No van a querer dejarnos avanzar", precisó Sulle. "Acá no es derecho contra derecho, porque si vamos a hablar de derechos, los primeros que tiene la gente es poder comer, poder tener salud digna, un trabajo, y eso lo han vulnerado", sentenció.

Mientras muchos espacios políticos hablan de tiempos prudenciales y de sostener la gobernabilidad, otros deciden ponerse al frente de la bronca contra un gobierno que, para cuando se movilicen el 20 de diciembre, recién tendrá 10 días de mandato.

Su corta gestión ya demostró que el ajuste lo pagarán los sectores más vulnerables. Más allá de las promesas rotas a su electorado, la movilización tendrá un rol importantísimo en la historia que se viene. Y parece ser una de las pocas herramientas que quedan para que el recorte sí lo pague la casta.