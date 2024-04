Despidos masivos en el Mercado Central: "La situación es extrema, triste y lo que reina es una sensación de impotencia e injusticia"

Ajuste y despidos. Dos palabras que podrían definir a ciencia cierta la gestión de gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis "Toto" Caputo que llevan de manera acelerada un proceso político-económico que pretende achicar el Estado a su mínima expresión.

Para lograr ese cometido, Milei lleva su motosierra bajo el brazo y con ella destruye puestos de trabajo de personas que llevan años trabajando en diferentes estamentos.

Javier Milei y su motosierra

Si bien se conocieron los despidos masivos en el INADI, en la secretaría de Agricultura y en el INCAA -entre otras oficinas estatales- hace muy pocos días se denunciaron despidos masivos en el Mercado Central.

Fundado en 1967, inaugurado el predio el 15 de octubre de 1984 y emplazado en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, el Mercado Central funciona como un colosal proveedor de alimentos (sobre todo frutas y verduras) a precios populares generando una política de soberanía alimentaria.

Vendedores del Mercado Central

Es considerado una de las obras públicas más importantes desde el retorno de la democracia. Hasta llegó la ola de despidos convirtiéndolo en un nuevo epicentro de los despiadados despidos que destrozan la vida de decenas de trabajadores.

BigBang accedió a la palabra de uno de los trabajadores del Mercado que decidió mantener su identidad en el anonimato. Contó cómo se gestaron los despidos, las razones y un dato no menor: alertan sobre el papel del funcionario Fabián Miguelez que ya había tenido un cargo durante la presidencia de Mauricio Macri pero tuvo que renunciar porque tiene causas penales irresueltas.

¿Cuántos trabajadores despedidos hay hasta el momento en el Mercado Central?

Con certeza no se sabe. Se estima que son entre 40 y 60, pero todavía la lista no fue puesta en conocimiento. Hubo algunas personas que fueron notificadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) pero no notificaron la lista. Entonces nadie sabe a ciencia cierta qué personas integran esa lista.

¿Qué roles desempeñaban dentro del Mercado esas personas que ahora se quedaron sin trabajo?

Hay de todo un poco. Hay perfiles profesionales, hay personas que lleva décadas trabajando en el Mercado, gente que está desde la inauguración del edifico y conoce todas las áreas; después había abogadas, trabajadoras sociales y gente con experiencia previa y con distintos tipos de formación.

Cómo fue la gesta de los despidos en el Mercado. ¿Se le veían venir?

Comenzó en el mes de febrero cuando a alrededor de 100 personas se les comunicó que se les sacaba su calidad de planta permanente. La planta permanente es la estabilidad en el empleo público, eso se logra respetando un procedimiento contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo, que es el marco normativo que regula los derechos y obligaciones de trabajadores del Mercado Central en relación de los trabajadores y el Estado empleador que en este caso sería el directorio del mercado.

En ese proceso de quita de plantas empezó a hacerse un ruido porque la pregunta era: ¿para qué le sacan la planta a una persona si no es para despedirla? Es entonces que ese proceso iniciado culminó con el despido de entre 40 y 60 personas que no podrían haber despedido sino les sacaban la planta antes.

En el Mercado Central también hubo despidos masivos

La quita de la planta ya fue efectiva; esa decisión se plasmó en una resolución del Directorio. Lo que sucedió es que fue apelada por la gente entendiendo que esa medida es ilegal porque no se cumplió el procedimiento que establece el Convenio Colectivo.

Después hubo otra tanda de quita de plantas permanentes que estaban todavía en periodo de prueba, pero en esos casos tampoco se cumplió el procedimiento que establece el convenio; por eso que se piensa que son decisiones arbitrarias e ilegítimas con muchas chances de ser judicializadas.

Ningún despido parece ser arbitrario en el Estado libertario... ¿Tiene que ver también con la inclinación política de cada uno de los trabajadores?

Si uno se pone a hilar fino, va a encontrar algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la idoneidad; de hecho la mayoría de la gente despedida sí cumple criterios de idoneidad. Esos son datos objetivos.

El Mercado Central fue fundado en el año 1984

Así que en principio, se puede decir que podrían haber elementos que hacen pensar que los despidos no tengan que ver con una cuestión de cómo desempeñaban sus tareas.

¿Cómo fueron las reacciones de los compañeros? ¿Qué historias de vida hay detrás de cada uno de esos empleos que se pierden?

Sensación de peligro, de mucho riesgo por el contexto general en donde el desempleo va a ser un indicador que lamentablemente y, como parte de la política de este gobierno, va a tender a incrementarse.

La mayoría son personas trabajadoras que viven de un sueldo y que ahora, con un despido arbitrario como el que sucedió, se van a quedar sin el salario para llevar el pan a su casa. Así que la situación es bastante extrema, bastante triste y lo que reina es una sensación de impotencia y de injusticia.

¿Por qué pensás que el gobierno de Javier Milei y sus funcionarios van en contra de los trabajadores del mercado central que es un lugar en donde se ve plasmada la soberanía alimentaria que es tan importante?

El Mercado Central no tiene exceso de planta. De hecho, eso explica que en la medida en que echaron gente, tomaron gente nueva.

Entonces es una decisión que no tiene que ver con tomar acciones para optimizar la planta o cerrar programas; acá lo que hicieron fue seleccionar 60 personas y echarlas.

Mauricio Macri y Fabián Miguelez

Puede haber una interpretación de que eso sea una actitud tomada en espejo de acuerdo a las decisiones del gobierno nacional... Porque no es casualidad que los despidos fueran hechos el último día hábil del mes de marzo, que fue el día del infierno de despidos masivos en todo el sector público nacional.

¿Cuál es la consecuencia más palpable de los despidos en el Mercado?

En principio han quedado varias desmanteladas con tareas que son cotidianas, o sea eso va a afectar naturalmente las prestaciones del Mercado.

Vale recordar que el presidente actual del organismo, ya lo fue en el gobierno de Mauricio Macri y tuvo que irse del cargo porque tiene causas penales en curso. El director por nación, es designado por el Poder Ejecutivo Nacional y su nombre es Fabián Miguelez.

¿Van a tomar alguna medida de fuerza o tienen pensado hacer algo después de estos de estos despidos?

Varios de los despedidos han tenido reuniones con los sindicatos para solicitar explicaciones de los criterios adoptados para los despidos, pero sigue sin haber al día de hoy alguna propuesta material o en curso de acción a seguir en el corto plazo.

Agrego un dato de color: el Mercado hizo en su Instagram una publicación a propósito de la Semana Santa mandando saludos a todos. Sobre eso quiero rescatar el cinismo de esta administración que cuando convoca a Cristo no tiene ningún problema en dejar miles de familias sin el pan en la mesa cotidiana.