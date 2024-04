El contundente ultimátum de Pablo Moyano a Milei: "Si no homologa, el lunes no se va a mover una pluma en el país"

A finales de febrero, la Federación de Camioneros, liderada por Hugo y Pablo Moyano, firmó con el sector patronal un acuerdo de aumento salarial del 45%, en dos tramos, con el fin de amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos. El acuerdo se había firmado en el marco de la audiencia convocada en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano y consta "de un 25% de aumento salarial" que se iba a aplicar sobre los haberes de marzo y un "20% sobre los de abril".

De esta manera, el gremio de Camioneros había informado que logró el acuerdo de 45% en dos meses, "luego de un cuarto intermedio", ya que desde el sindicato pretendían un 35% para cada uno de los meses, mientras que los empresarios habían ofrecido un escaso 15% para marzo y otro porcentaje similar para abril". Lo cierto es que a dos meses de aquel acuerdo, Pablo Moyano lanzó una contundente advertencia contra el gobierno nacional si no homologa el último acuerdo salarial.

En diálogo con C5N, advirtió que "si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país". "Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado", señaló. Cabe destacar que desde la Secretaría de Trabajo advierten que el acuerdo supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias.

Mientras tanto, desde el gremio de Camioneros juegan con el tiempo a su favor gracias a lo establecido por la Ley 23.546, la cual detalla que si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará "tácitamente homologado": "La homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada".

Consultado al respecto, Moyano sostuvo que "las paritarias están, lo que no hay es homologación". "En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo, fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%", describió el hijo de Hugo Moyano.

El titular de Camioneros y cosecretario general de la CGT reclama la homologación del acuerdo alcanzado en marzo con las cámaras.

Y en este contexto, señaló que "no es casualidad" que la senadora bonaerense Florencia Arietto, de pasado en Cambiemos y en la actualidad con presente libertario, asesore "a alguna de estas cámaras del interior y especialmente a la empresa Lo Bruno S.A., de Santiago del Estero". "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo habrá un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes", cerró.