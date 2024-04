Kicillof apuntó contra Milei por los masivos despidos y el alarmante brote de dengue: "Un Estado Nacional desertor y ausente"

Luego de que el Ministerio de Salud saliera a responsabilizar a la gestión anterior por el alarmante brote de dengue y en medio de los masivos despidos de empleados públicos que alcanzaron la desorbitante cifra de 11.000 trabajadores durante el último fin de semana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: "En el medio de una epidemia de Dengue, un Estado Nacional desertor y ausente que no cuida a nadie".

Axel Kicillof

A través de su cuenta personal de X, el gobernador bonaerense aseguró que con Milei como presidente, "el Gobierno solo está presente para despedir trabajadores, subir tarifas, poner techo a los salarios y defender privilegios". "Amanecimos con el Conicet y otras dependencias públicas casi militarizadas. Vimos hoy un espectáculo tan triste como cruel que quedará en la memoria como una de las imágenes más representativas de este tiempo tan oscuro", escribió.

De esta manera, Kicillof expresó en las redes sociales su "solidaridad con todos los trabajadores despedidos". "Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger los derechos del pueblo bonaerense y para atenuar la agresión de Milei sobre los derechos y la vida cotidiana de las familias", sentenció. Recordemos que días atrás, el gobernador aprovechó el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas para recordar aquellos comentarios de Milei a favor de Margaret Thatcher.

Durante el acto oficial que encabezó en la localidad de Pilar acompañado por el intendente Federico Achaval el último martes, Kicillof sostuvo que "por algunas cosas que uno escucha en estos días, obviamente estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos".

El descargo de Kicillof contra el Gobierno de Milei.

Vale destacar que Thatcher era la jefa de Gobierno más impopular en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, se ganó el apodo de Dama de Hierro tras la guerra por ordenar el uso de la fuerza en Malvinas y dio la orden de hundir al crucero General Belgrano. Para el pueblo argentino, su apellido es una mala palabra. Para todos, menos para Javier Milei. "En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín", la elogió el economista.

Todo había ocurrido durante el último debate presidencial, cuando el ahora Presidente de la nación destacó que "en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes; la señora Thatcher lo fue". "Así como lo fue (el ex presidente estadounidense) Reagan, o el (ex ministro británico Winston) Churchill, o (el ex presidente francés, Charles) De Gaulle. Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda", justificó.

Javier Milei durante el debate presidencial con Sergio Massa

La última crítica de Kicillof al Gobierno se da en un contexto de crisis en todos los ámbitos del país. Mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) implementó su nuevo plan de lucha que incluye el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo, un cese total de actividades y movilizaciones debido a las "cesantías masivas" durante el fin de semana largo, el brote de dengue llegó a 163.419 casos confirmados en el país, más de 120 muertes y el 90% de los casos autóctonos.