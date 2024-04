Tremendo golpe al gobierno libertario: renunció la subsecretaria de Trabajo en medio de la ola de despidos en el Estado

Los conflictos crecen a pasos agigantados en el ala libertaria a la que le saltan crisis por todos los flancos. Es que Javier Milei cumplió una de las promesas de campaña por las que ganó la presidencia: desmantelar el Estado nacional y reducirlo a su mínima expresión.

Para lograr ese cometido, empezó despidiendo a más de 15 mil trabajadores del Estado a quienes simplemente no se le renovaron los contratos. Entre ellos estaban personas cercanas a jubilarse, personas con discapacidad y trabajadores que llevaban decenas de años trabajando en estamentos como el INADI o el Servicio Meteorológico Nacional. El conflicto tuvo consecuencias implacables, por ejemplo la salida de la subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo.

Mariana Hortal Sueldo

Sueldo confirmó que renunciaba a su cargo cuando todavía no habían pasado ni 24 horas de los 15 mil despidos del Estado que trajeron como consecuencia protestas masivas en las diferentes oficinas a las que los trabajadores intentaron ingresar luchando contra la policía que custodiaba las puertas de ingreso.

La subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad era en realidad la mano derecha de Omar Yasín, ex secretario de Trabajo y que pasará a la historia por haber sido despedido por el mismísimo presidente Milei en un programa de televisión.

Omar Yasín

"Al secretario de Trabajo lo he despedido. En este momento lo están notificando por este error que no debería haber cometido", dijo Milei en medio de una transmisión televisiva para todo el país luego de responsabilizar a Yasín de haber firmado un estatuto por el cual se subía el salario de funcionarios estatales, incluso hasta al mismo presidente.

El conflicto ya se veía venir, pero la bomba estalló con la renuncia indeclinable de la mano derecha de Yasín, Sueldo. Según los mismos funcionarios libertario, la renuncia de la funcionaria, "fue una decisión personal. Ella vino con (Omar) Yasín y no quiso seguir en la gestión".

Edificio de la secretaría de Trabajo

Al parecer, cuando se confirma la salida de Yasín del gobierno de las Fuerzas del Cielo, Suelo habría propuesto su renuncia. Sin embargo, por esos días, los libertarios le pidieron quedarse porque se necesitaba su firma para que se nombraran nuevos funcionarios en el Estado.

Sueldo se sumó al gobierno libertario durante la cortísima gestión de Yasín, sin embargo estuvo implicada con el macrismo, más precisamente con Jorge Triaca (exministro de Trabajo de Mauricio Macri) con quien trabajó como asesora cuando él fue diputado.

Ola de despidos: la desesperación de una trabajadora del INADI

Horas antes de la renuncia de Sueldo, los trabajadores estatales nucleados en el gremio ATE se manifestaron en contra de la ola de despidos en el ex ministerio de Trabajo devenido en secretaría con una asamblea en el edificio de Paseo Colón.

Lo propio hubieron ex trabajadores de Agricultura, pero los hecho más impactantes tuvieron lugar en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) donde decenas de trabajadores fueron despedidos después de que Manuel Adorni, vocero presidencial confirmara el cierre definitivo del Instituto.

Allí se conoció una de las historias de vida más desgarradoras: la de una trabajadora llamada Silvia que tiene 67 años y que se enteró de que se quedaba sin trabajo.

"Estoy muy mal, parece el nazismo, esto es terrible. Esto lo vivió mi papá en el Holocausto", dijo Silvia en medio de una mar de lágrimas.

Además, contó: "Tengo 67 años. En vez de bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina mi contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta jubilarme", expresó y siguió: "Estamos con un estado de precariedad total y encima la policía reprimiendo y haciendo fuerza. Somos ciudadanos igual que ellos".

Manifestación y apoyo hacia los trabajadores en el ingreso del INADI.

Como dando explicaciones, Silvia también explicó amargamente: "Desde el 2008 que trabajo en el INADI y trabajé siempre, nunca fui ñoqui ni nada de lo que dicen. En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones".