El día de furia de Lilia Lemoine que terminó hasta apuntando contra Taylor Swift por "zurda"

La diputada de La Libertad Avanza, la cosplayer, Lilia Lemoine, siempre busca estar en el ojo de la tormenta con sus declaraciones sin filtro en las redes sociales e incluso estando dentro del recinto, donde se discute la Ley Ómnibus. Luego de decir que los artistas no son (ella misma se define como una) esenciales para el crecimiento de la economía de un país, apuntó directamente contra la cantante Taylor Swift, quien aportó 4.300 millones de dólares al PBI de su país con el "The Eras Tour".

Taylor Swift.

En su cuenta de X (ex Twitter), Lemoine criticó a la cantante pop y arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta por ser "swifite", teniendo en cuenta las confesiones que hizo en su campaña electoral. Allí, la referente de La Libertad Avanza insistió en la existencia de una operación que la tiene a ella como bandera para manipular a la gente y votar en contra de "las ideas de la libertad".

"¿Se acuerdan de Larreta haciendo corazoncitos?", preguntó Lemoine a sus seguidores, acompañada con un video del polémico youtuber británico Paul Joseph Watson, quien fue señalado en varias oportunidades por producir contenidos que incitan al odio, incluyendo opiniones que fueron tildadas de anti-semitas. "Taylor Swift está funcionando como una suerte de propaganda anti Trump a nivel GLOBAL, es decir, pro-izquierda", dijo la legisladora.

"para que vean como se busca manipular a la gente usando artistas", remarcó la ex novia de Javier Milei, apuntando contra la cantante que militó en contra de una candidata que manifestaba las mismas ideas libertarias que el actual gobierno argentino, pero en el año 2018.

Lilia Lemoine.

Si bien es cierto que la compositora estadounidense siempre fue muy reservada con su opinión política, decidió plantarse durante la presidencia de Donald Trump y pronunciarse en contra de todos los gobiernos de derecha.

El cruce con Bregman en el Congreso: "Te hago responsable de la violencia"

Lilia Lemoine finalmente tomó la palabra en el Congreso y fiel a su discurso filoso, apuntó primeramente contra los legisladores de izquierda, que se oponen fervientemente a la Ley Ómnibus. "Esta moción la pedí para hablar contra Myriam Bregman y Nicolás del Caño, quienes están arengando a la gente para llevarla a una situación de violencia". dijo.

"Ayer a la noche fui agredida. Yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar, pero no en las inmediaciones del Congreso, donde están sus militantes del 2% (de los votos). Los invito a que hoy me escolten o me acompañen hasta el anexo para que vean cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables por toda la violencia que estamos viviendo", remarcó la diputada libertaria.

"La ideología de ella (de Bregman) representa un 2% y la nuestra representa un 56%. Ayer a la salida del Congreso también me sentí agredida por la diputada Tolosa Paz (...) a mi me amenazaron de muerte", dijo Lemoine mientras era interrumpida por el resto de los dirigentes políticos que se indignaron con la situación.

Por su parte, Tolosa Paz decidió no quedarse callada y sentenció: "No vamos a aceptar la naturalización de los agravios. Aunque se rían y se jacten en las redes sociales, nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir señalando las inconductas de las diputadas. La falta de respeto para sus colegas no es algo natural".