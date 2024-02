Diputados aprobó la ley general y el martes se reanuda la actividad para votar artículo por artículo

Pichetto pidió disculpas por decirle "pelotudos" a los invitados de los palcos y le dio cátedra a Martín Menem

Miguel Ángel Pichetto

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió disculpas por llamar "pelotudos" a quienes aplaudían su discurso y aclaró que no se refería a los legisladores, sino a las barras ubicadas en los palcos.

"El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido, los conflictos de la calle y el discurso violento de la calle no puede venir acá, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no debían estar ahí", afirmó Pichetto sobre lo sucedido este jueves.

Además, pidió que se achicara la lista de oradores y cuestionó a quienes hablan sin saber del tema. "Cuando yo ingresé a este Congreso en 1993 hablaban los que conocían del tema. Acá hablan todos, todo el mundo toma mate, está todo bien, pero es bochornoso a veces", subrayó Pichetto.