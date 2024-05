El Gobierno redobló la apuesta y provocó al juez Casanello: "La Justicia no se puede entrometer"

El vocero presidencial Manuel Adorni se mostró en total desacuerdo con aquellos que señalaron al gobierno de La Libertad Avanza por la avara acción que llevan adelante que tiene que ver con la negación a entregar alimentos a comedores comunitarios.

Alrededor de 5 mil toneladas de alimentos están confiscadas en depósitos de Villa Martelli en Buenos Aires y Tafí Viejo en Tucumán. Adorni se refirió a esa situación y contestó con una provocación: "Les molesta que hayamos terminado con los intermediarios", expresó y añadió: "Había muchos beneficiarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal".

"Una olla popular solo molesta a quien nunca tuvo hambre"

La respuesta fue tan severa porque en la mañana del lunes 27 de mayo, el juez federal Sebastián Casanello intimó al gobierno de Las Fuerzas del Cielo, más precisamente a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, para que en el plazo de las 72 horas realice un plan de entrega de alimentos para los comedores que lo solicitan.

El gobierno libertario subirá la apuesta a la justicia y apelará el fallo que sentenció desde Comodoro Py: "Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública", dijo ofuscado Adorni y continuó: "La Justicia no se puede entrometer en la política pública".

Juez Sebastián Casanello

Sobre esto también confirmó: "Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes", No es algo que ocurre sólo en la Argentina.... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock".

Además aseguró: "A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios. Había muchos beneficiarios a título personal que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que hacían de determinadas cuestiones".

Villa Martelli tiene un galpón repleto de alimentos secuestrados

Adorni hizo una diferenciación: "En un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables, y en otro los alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes", explicó el vocero presidencial.

