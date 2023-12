El llamado de Milei a Grabois y el pedido de autocrítica del dirigente: "Si la militancia es por cargos, estamos jodidos"

A días de la asunción de Javier Milei, el dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) Juan Grabois, realizó un discurso muy autocrítico de las razones que llevaron a la derrota del peronismo, tras la jura de nuevos legisladores de su espacio. Además, destacó que el presidente electo lo haya llamado por el escrache que sufrió junto a su padre en Palermo y reveló que le dijo a él que se cuide de su vice Victoria Villarruel, quien afirmó que tiene "ganas de asumir y que asuma detrás de ella el Partido Militar".

"Es un momento en el que hay que erradicar cualquier forma de carrerismo, oportunismo, individualismo en la militancia, porque si la militancia es un espacio para conseguir empleo, reconocimiento, cargos, guita, estamos jodidos, se termina el proyecto nacional y popular. Hay que cerrar la persiana", aseguró Grabois ante Argenzuela por Radio 10. "Le decía a mis compañeros que juraron: yo no felicito ni festejo nada de ninguna manera. No se puede festejar en este contexto la asunción de algunos legisladores. Si el microclima que se vive en esos eventos, la combinación de perfumes, trajes, vestidos, choferes, fotógrafos, es tóxica para la conciencia", agregó.

Por otro lado, el dirigente previó que "como mínimo" al país le esperan "unos tres meses muy dolorosos", mientras que recordó que sitúan a la inflación en un 100 por ciento para ese periodo. "Eso es una duplicación en el precio de los alimentos que va a ser durísima", afirmó. El dirigente reconoció que habrá mucha lucha social, pero trató de ponerle el pie al freno a la hora de la convocatoria a movilizaciones contundentes.

Javier Milei y Victoria Villarruel, el día que la Asamblea Legislativa los reconoció como presidente y vice electos.

"No hay que hacer vanguardismo. Ir al ritmo verdadero de los planteos del pueblo. No pensar que una conducción tiene la verdad revelada de cómo y cuándo hay que salir a luchar. Los ritmos los pone el pueblo. Por otro lado, hay reivindicaciones que son impostergables: los alimentos, los puestos de trabajo. Eso no es ideológico, es material", manifestó.

Grabois también indicó que el incremento en la pobreza continuará, pero que los encontrará preparados. "Nos van a llamar para que nuestros 50 mil comedores, como pasó en 2016 con (Mauricio) Macri y con la pandemia, le pongan el cuerpo. Sobre todo las compañeras planeras, negras, gordas, maltratadas, precarizadas. Las que murieron durante la pandemia sin ningún reconocimiento, pongan el cuerpo para sostener la estabilidad social y la cohesión en este país", ironizó. "Ahí vamos a estar como siempre, porque no hay nada que nos importe más que evitar sufrimientos innecesarios a nuestro pueblo, gobierne quien gobierne", añadió.

A su vez, reconoció que su base social está dividida. "Hay gente que votó a Milei. Que me votó a mí en las primarias y después a él. Pero la mayoría no, porque hicimos un trabajo que nadie creía que íbamos a hacer, de un apoyo muy fuerte a nuestro rival en las PASO. No sólo por una cuestión de responsabilidad y de códigos, de ser coherentes entre los que decimos y lo que hacemos", señaló respecto al acompañamiento que hicieron de Sergio Massa y su candidatura.

Grabois afirmó que la pobreza estará en el 50 por ciento en Argentina y recordó que actualmente la infantil está en el 65.

"Lo que se repite una y otra vez es que en los momentos de crisis existe una red que sostiene el tejido social. De comedores populares, de clubes de barrio, de espacio socio comunitarios de primera infancia, de cooperativas de trabajo, que hacen que el núcleo duro de la pobreza, que existió siempre, al menos desde que empecé a militar en 2001, que hubo momentos en los que se redujo hasta un 25 por ciento, un 22, un 20 en los mejores momentos de Cristina, pero que nunca dejó de existir. Que si no estuvieran los movimientos sociales, sería tierra fértil de la narco estructura, de la criminalidad organizada, e incluso de la violencia política", aseguró el referente.

"Entonces, a cualquier planteo de estabilidad, y lo digo incluso cuestionándome a veces, ¿qué pasaría si nosotros un día les decimos 'somos los malos de la película, nos vamos a buscar un trabajo honesto', y nos tomamos el palo? 'Vengan y arreglen ustedes este quilombo'. ¿Qué pasaría? Siempre nos llamaron. Y nos van a seguir llamando, porque no lo pueden resolver de otra manera", reflexionó.

En otro tramo de la entrevista, hasta parafraseó a Perón con la cita "la organización vence al tiempo", en relación a que "las organizaciones de clase, tienen la obligación de luchar cuando hay que luchar, negociar cuando hay que negociar, mantener sus estructuras, y cuidar la vida y la integridad de su gente, en un contexto en el que no sabemos lo que puede pasar".

Juan Grabois fue autocrítico con el gobierno que se va.

En ese sentido fue que reconoció que el concepto de "resistencia" no le gusta. "Yo no quiero resistir la voluntad de la mayoría del pueblo argentino. Además, ¿cuál es? La resistencia en los primeros meses va a ser la resistencia cotidiana a la profundización de un problema que ya existe: el hambre y la pobreza. Quien quiera resistir eso, está totalmente invitado a los comedores, que es donde hay que existir. Esa es la resistencia a eso hoy".

El militante asintió que ese es un concepto conservador, "porque es volver al gobierno anterior", y que lo que cree que hay que hacer es "respetar y hacerse respetar". "De ninguna manera permitir una avasallamiento en derechos consagrados en la Constitución y mucho menos a nuestras personas, dirigentes. De ninguna manera", remarcó.

Al aire de Radio 10, Grabois contó que, luego del escrache sufrido en un bar de Palermo junto a su padre, Milei lo llamó. "La verdad es que tuvo una actitud correcta", señaló. "Me pareció sincero su llamado. Fue para solidarizarse y para decirme que está en contra de esas cosas", sumó al respecto.

Javier Milei asumirá el domingo 10 de diciembre.

El dirigente reveló que luego del debate que tuvo en Perfil previo a las elecciones, mantuvo una relación con el presidente electo. Aunque esto está muy lejos de que exista una afinidad política entre ambos. "Voy a ser una oposición política e ideológica frontal a lo que él plantea. Porque atenta contra nuestra filosofía humanista y cristiana, en donde el centro no puede estar en el mercado y el dinero, donde el ser humano nunca es capital. El concepto de capital humano es filosóficamente contrario a nuestras posiciones", analizó.

Grabois también señaló como dos hechos importantes de cara al nuevo gobierno, el presunto distanciamiento de Macri y de Villarruel. Sobre el ex presidente recordó que "planteó que hay que desarrollar una especie de Liga Patriótica" y que intentó dividir "el país en una metáfora tremenda, entre orcos y humanos". Luego bromeó al respecto: "O no sé si se creen elfos. Un orco es un subhumano, un término que si vos lo aplicás a otra persona es un término nazi", explicó

En este marco fue que señaló al corrimiento de Villarruel como "otra buena señal". Allí detalló que en una de esas veces que habló por teléfono con el libertario le advirtió sobre su vicepresidenta. "Cuando empezó esto le dije 'cuidate más de los amigos que de los enemigos'. Porque no se terminaba de entender cómo le iba a ir. Pero lo que siempre estuvo claro es que ella le podía poner un polvito raro en el té, porque tiene unas ganas de asumir y que asuma detrás de ella el Partido Militar...", deslizó.

"Estoy convencido de que esa es su voluntad, porque es la vocación de los milicos de toda la vida. Para comprender el presente hay que estudiar el pasado. No es que estoy diciendo una cosa que nunca haya sucedido. Sería la forma moderna en la que pueden acceder al poder la familia militar, que son los portadores más profundos del revanchismo, que es una fuerza muy poderosa, que a veces no tiene explicación para hacerle daño al prójimo. Que también es lo que inspira a Macri", reflexionó.