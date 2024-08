El "Proyecto decreto": Lourdes Arrieta compartió cómo los diputados de LLA planeaban liberar a los genocidas

Luego del escándalo que se vivió la semana pasada dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lourdes Arrieta, una de las integrantes de la comitiva que visitó aquel 11 de julio en la Unidad 31 del penal de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, reveló contundentes detalles sobre su participación en aquel polémico encuentro y compartió las conversaciones que mantuvieron los legisladores libertarios en un grupo de WhatsApp relacionado con la creación de un proyecto de ley que buscaba beneficiar a los genocidas como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, entre otros.

Lourdes Arrieta reveló detalles de la visita de diputados a genocidas

A través de un hilo en X titulado "No más impunidad", la mendocina compartió información que pone en evidencia las tensiones internas dentro de su propio bloque y los intentos de algunos de sus colegas para borrar cualquier rastro de la aberrante visita. Según Arrieta, el sacerdote Javier Olivera Ravasi (hijo del genocida Jorge Antonio Olivera) actuó como intermediario entre los diputados libertarios, abogados y jueces que participaron de la movida. "Un segundo grupo de WhatsApp se crea luego de la comida. Creado con fecha 20 de marzo de 2024 por la abogada Laura Olea, bajo el nombre ´Proyecto decreto´. Con muchos diputados de LLA", escribió.

De acuerdo con Arrieta, el sacerdote fue responsable de incluirla en el grupo de WhatsApp donde se organizó la reunión. "Como dijo el Presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas", remarcó y sumó: "Finalmente, la reunión se lleva a cabo con una particularidad que mis colegas no podían salir del Congreso por razones internas, Ravasi propone ir a buscarlos y luego regresarlos nuevamente en su propio auto demostrando la ascendencia sobre todos. El 23 de abril, se envía un video de Ravasi y un proyecto de decreto reglamentario".

A pesar de no haber asistido a la comida pactada el 14 de marzo, Arrieta mostró pruebas de la participación de varios legisladores en el encuentro, quienes discutieron la posibilidad de presentar un proyecto de ley para favorecer a los represores, acción que se habría llevado a cabo sin el conocimiento o la aprobación del Poder Ejecutivo. La mendocina también denunció intentos por parte de otros legisladores para ocultar la visita, incluyendo la orden de eliminar fotos y evitar hablar con la prensa. "Piden no reenviar el mismo para que no se haga público agregando ´el secreto de este tema es el secreto´, Orozco asiente con un (emoji de pulgar hacia arriba)", destacó.

Cabe destacar que durante los encuentros se discutieron estrategias para la liberación de los represores, reflejando un esfuerzo organizado para desmantelar los logros en Derechos Humanos en Argentina. Este plan contó con el respaldo de una red de funcionarios libertarios y militantes afines. De hecho, los trece diputados de LLA involucrados en esto son: Santiago Santurio; María Emilia Orozco; Gerardo Huesen; Beltrán Benedit; Alida Ferreyra; Guillermo Montenegro; Lilia Lemoine; Nicolás Mayoraz; María Fernanda Araujo; Carlos Zapata; María Celeste Ponce; Alberto Arancibia y la propia Lourdes Arrieta.

En su exposición pública, Arrieta detalló que Ravasi pidió "una última reunión para definir el proyecto por el tema de los ancianos militares encarcelados o, como diría Lemoine, los octogenarios". "Finalmente, la reunión se convoca vía zoom", detalló junto a las pruebas y aclaró: "Para que veamos el poder de Ravasi, ante una noticia del 5 de julio, donde titulaban malas noticias para Victoria Villarruel, en Página 12, y luego de que Saint Jean proponía un juicio político contra Ledesma y Slokar; el padre propone hacer de nexo con el Vicepresidente del Consejo de la Magistratura y agrega un dato novedoso. Estuvo presente en la primera reunión la Dra. Agustina Díaz Cordero".

Para Arrieta, "estos diputados tienen otra agenda" y no paraban de tildar al presidente "de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen". "Otro grupo, que no quiero pasar por el alto es ´visita´. Este se creó con fecha 13 de julio a la salida del penal para armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías. Allí se puede apreciar la discusión entre Montenegro y Benedit por la publicación. Otro chat revelador en ese grupo, surge de los dichos de Montenegro donde afirma ´me pidieron del ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno´", detalló.

Según la diputada mendocina, Benedit llamó "papanatas" a Milei en aquella oportunidad. "Alida Ferreyra admite que fue a Campo de Mayo con Beltrán Benedit, en marzo y se jacta que ´nadie supo´. Montenegro insiste en dejar ´que la izquierda va a decir cualquier cosa´, pero afirma ´me preocupa más nuestro sector político que se vuelve cómplice con el silencio´. A lo que Benedit responde: ´acabo de hablar con Shariff (Menem, mano derecha de Martín Menem en el congreso) que me llamo e insistí que se apruebe la publicación y cerremos el tema. Está en eso´", continuó Arrieta con su exposición pública a través de las redes sociales.

En otro de los chats que compartió Arrieta, se puede observar como la diputada Alida Ferreyra advierte: "Nos hicieron perder dos días al único que le sirve nuestro silencio es a Bornoroni (jefe del bloque de la libertad avanza y ladero de Martín Menem)". Y agrega: "Urgente el comunicado en el bloque dudo que nos defiendan si no nos defendemos nosotros". "En ese chat, se puede ver el operativo ´limpieza´ donde se pide a todos borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita. Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder", cerró Arrieta.

El escándalo se intensificó con la denuncia de la mendocina contra Martín Menem, titular de la Cámara baja, por violencia de género y agresiones, lo que llevó a especulaciones sobre su posible expulsión del bloque de LLA. Karina Milei, hermana del presidente, está evaluando cómo manejar la situación, mientras que Arrieta sigue adelante con sus denuncias y pide la constitución de una Comisión Investigadora en el Congreso para esclarecer los hechos. Este conflicto interno en LLA no solo puso en jaque la credibilidad política del bloque, sino que también sacó a la luz las divisiones y luchas de poder que existen dentro del espacio liderado por Milei.