Ex combatientes de Malvinas denunciarán a Javier Milei por "traición a la patria" tras su discurso entreguista

Argentina no puede salir del estupor que generaron las palabras del presidente Javier Milei durante la conmemoración del día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Mediante un discurso desde la plaza San Martín, el presidente defendió la autodeterminación de los pobladores de la isla, claudicando así el pedido histórico por la soberanía argentina.

"Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros", dijo Milei y completó: "Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo ".

Milei en su propio acto de Malvinas

Las palabras presidenciales chocaron de frente con las de la vicepresidenta Victoria Villarruel que siguió con el reclamo histórico de soberanía pero desde Ushuaia, en un acto donde hubo críticas a la política libertaria.

Fue el veterano Juan Carlos Parodi quien no se guardó ninguna crítica respecto a los acercamientos del gobierno de La Libertad Avanza a Gran Bretaña mientras la ex canciller Diana Mondino era parte de las negociaciones. Parodi dijo fuerte y claro: "Acabo de escuchar al Presidente decir que hay que escuchar a los isleños decidir si quieren ser argentinos. Eso es inaceptable. No es un pueblo originario ni tiene derecho a autodeterminación". En la misma tónica, fue contundente: "El año pasado nos ilusionamos con un estilo distinto, pero en poco tiempo esto se convirtió en un conventillo. Todos los presidentes se pelearon con sus vices, pero esta fórmula prometía algo diferente. Al final, fue más de lo mismo".

Juan Carlos Parodi junto a Villarruel

La indignación y el dolor por las palabras del presidente a 43 años de la cruenta y sangrienta guerra de Malvinas que dejó miles de soldados argentinos muertos o en paupérrimas condiciones de salud mental.

Es por eso que, Ramón Robles, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado y presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina se puso en acción y ahora denunciarán a Milei por "traición a la patria".

Ramón Robles junto a su compañero en la última visita a Malvinas

En diálogo con BigBang , expresó: "Nuestra organización, la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas va a presentar una denuncia por traición a la patria contra el presidente Milei".

En ese sentido, completó: "La denuncia está basada en los dichos de hoy 2 de abril donde el presidente, violando la Constitución Nacional, expresa que va a permitir que los isleños voten si quieren entregar la soberanía o no". En tono contundente, Robles reflexionó: "La soberanía de Malvinas no se negocia, la soberanía Malvinas está en la Carta Magna, la soberanía de Malvinas se viene peleando hace muchísimos años y siempre de pie, nunca de rodillas".

Centro de veteranos de guerra de La Matanza

Ramón Robles plantea que el gobierno de La Libertad Avanza no sólo está entregando las Islas Malvinas sino que consideró que "está entregando todo el país" y con pesar, reconoció que ahora "quiere entregar directamente los derechos de nuestras islas".

Este grupo de veteranos perteneciente al partido de La Matanza, confirmó que un letrado allegado prepara la denuncia correspondiente para visibilizar lo grave de las expresiones de Javier Milei.