Trump celebró la guerra comercial que desató en las redes: aranceles, revancha y el costo de una estrategia riesgosa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece decidido a imponer su visión proteccionista a cualquier costo. En una medida que sacudió los mercados y tensó aún más las relaciones diplomáticas, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 20% a todas las importaciones desde Europa y tarifas específicas para otros países, incluyendo un 10% para Argentina. La decisión desató una respuesta inmediata: la Unión Europea ya anunció represalias comerciales, con aranceles a bienes y servicios estadounidenses, en un claro indicio de que la guerra comercial está en marcha.

Trump celebra los aranceles: "La cirugía terminó, el paciente sobrevivió y será más fuerte"

Trump, fiel a su estilo, intentó minimizar la gravedad de la situación con una metáfora peculiar en su red Truth Social: "La cirugía terminó, el paciente sobrevivió, se recupera y será más fuerte". Sin embargo, la analogía parece forzada y hasta desconectada de la realidad, ya que los efectos de estas medidas están lejos de representar una recuperación. Más bien, anticipan un periodo de turbulencia económica y disputas en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un mundo que ya lidia con la fragilidad de las cadenas de suministro post-pandemia y los conflictos geopolíticos.

Desde Bruselas, la respuesta fue inmediata y contundente: la UE está preparada para aplicar aranceles de represalia antes de fin de mes, lo que afectará sectores clave como el tecnológico y el agroindustrial. Sophie Primas, portavoz del gobierno francés, confirmó que estas medidas no solo golpearán las exportaciones estadounidenses, sino que también afectarán a las propias economías europeas. "Es una guerra comercial, y las guerras comerciales nunca tienen ganadores", advirtió. El impacto no se limitará a Europa. Argentina, que recibió un arancel del 10% en esta nueva ola proteccionista, también sufrirá consecuencias.

Aunque la tarifa es menor en comparación con otros países, sigue siendo un golpe para sectores como el acero y el aluminio, fundamentales en la relación comercial con EE.UU. Curiosamente, esta decisión llega apenas horas después de que el presidente Javier Milei expresara públicamente su simpatía por Trump, incluso compartiendo en redes sociales la canción "Friends will be friends" de Queen, en un gesto que generó críticas y polémica en Argentina, dado que coincidió con la conmemoración del 2 de abril, fecha sensible por la Guerra de Malvinas.

Trump justificó su decisión con el argumento de la "reciprocidad" comercial. Según su administración, muchos países aplican aranceles significativamente más altos a los productos estadounidenses que los que EE.UU. les impone a ellos. Un informe de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham) detalla algunas de estas diferencias: en textiles, Argentina grava con un 20,9% a los productos de EE.UU., mientras que el país norteamericano solo impone un 6,1%; en metales, la brecha es del 13,7% frente a un 0,2%.

Donald Trump asumió nuevamente como presidente de Estados Unidos

Sin embargo, el análisis deja de lado un detalle fundamental: la política arancelaria no puede analizarse en términos absolutos, ya que responde a estructuras productivas, costos internos y estrategias económicas de cada nación. El movimiento de Trump no solo amenaza con encarecer productos para los consumidores estadounidenses, sino que también pone en riesgo empleos en sectores exportadores clave. Además, aviva tensiones con socios estratégicos en un momento de creciente incertidumbre global.

En el caso de Argentina, la decisión de Washington llega en un momento delicado, con un gobierno que busca afianzar lazos con EE.UU. pero que ahora enfrenta un nuevo desafío en el comercio bilateral. Mientras tanto, la economía global observa con cautela los próximos movimientos. La guerra comercial que Trump desató podría tener efectos impredecibles, y la historia demostró que las crisis económicas rara vez se resuelven con discursos optimistas o metáforas quirúrgicas. El "paciente" al que Trump se refiere podría no estar tan saludable como él cree.