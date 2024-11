Guillermo Michel: "El gobierno destruye trabajo argentino, hablan de la macro y deben atender la microeconomía"

Se realizó el evento anual Pro Textil 2024 en el municipio de Pilar, con el objetivo de promover e incentivar la inversión en dicha industria. Allí se expuso el panel titulado "El desafío de producir en Argentina", del cual formó parte el ex director de Aduanas, y referente del Frente Renovador, Guillermo Michel, quien comenzó con una reflexión respecto de las distintas decisiones del oficialismo que afectaron al sector: "El gobierno de Milei va a contramano del mundo". "Con las normativas que está tomando, está pensando no solo en no proteger las empresas locales, sino también en desproteger el empleo local y destruir 500.000 puestos de trabajo", dijo.

El ex director de Aduanas participó del panel El desafío de producir en Argentina en Pro Textil 2024

En ese sentido, continuó su exposición indicando: "El Gobierno está proponiendo un país con mucha desigualdad. Lo que se busca es atacar la inflación, pero está destruyendo puestos de trabajo". Respecto de esto último, el referente del Frente Renovador, se refirió a que son consecuencias del modelo libertario: "Más allá de atender la macro, hay que atender la microeconomía y elegir las medidas de cómo se va a impulsar la industria, porque creo que éstas decisiones del gobierno actual, van a llevar a un efecto destructor".

Por otra parte, el ex director de Aduanas expuso su mirada sobre el contexto global y su impacto en la economía de la región, declarando que "después de la crisis financiera de 2008, hubo una serie de hitos internacionales como la guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos y China, la invasión a Ucrania y la pandemia, que tuvieron efectos de volatilidad y, además, provocaron una suerte de regionalización en materia geopolítica desde el punto de vista económico-productivo".

Al respecto, agregó: "Biden hace dos meses tomó la medida de aplicar aranceles al currier de China en los Estados Unidos, porque afectó a los pequeños comercios. Y ahora Trump tiene previsto aranceles de 60% para todo lo que es industria china". Para cerrar, Michel enunció: "Creo que el principal desafío que hoy tiene la región es cómo nos vamos a acercar internacionalmente a un mundo volátil". Y culminó con: "El mundo va en el sentido de proteger la industria local, proteger el empresario local y proteger los puestos de trabajo nacionales. Pero el gobierno argentino va en el sentido contrario".