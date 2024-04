Juan Ameri sentenciado: la Justicia le imputa una irrisoria condena por "exhibiciones obscenas"

La justicia argentina parece tener tiempo para todo. Ahora, se confirmó que Juan Ameri, más conocido como el "diputeta" fue condenado a un mes y medio de prisión en suspenso por el delito de "exhibiciones obscenas".

El abogado Fernando Miguez estará exultante de alegría pues fue él mismo quien radicó la la denuncia el 25 de septiembre de 2020 ante la secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6.

Juan Ameri

Casi cuatro años después, el juez federal Ariel Lijo dictó sentencia por exhibiciones obscenas. Esta es la segunda gran represalia hacia Ameri, que ni bien cometió ese acto fue expulsado del cuerpo de Diputados que dirigía en ese momento, el ex candidato presidencial Sergio Massa que lo echó por "conducta indecorosa".

"Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", había dicho Massa en ese momento y agregó: "En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa".

Lijo condenó al ex diputado salteño por el delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas y lo condenó a un mes de prisión. Además, durante dos años será mirado desde cerca por el control del patronato de liberados al que se someterá desde el momento en el que se haga efectiva la sentencia.

💣Bombita. Ameri nació en Salta y durante su gestión se autoproclamó kirchnerista; militó en la agrupación "El Aguante" militante de kirchnerismo enrolado en la agrupación "El Aguante". Es en esa agrupación en la que milita con su pareja Celeste Burgos con quien tuvo el escandaloso hecho.

Juan Ameri y Celeste Burgos

Si bien Lijo le dio un mes de prisión, el fiscal de juicio Eduardo Taiano pidió la pena de cuatro meses para él. En contraparte, la defensa sugirió la absolución por considerar que el Diputado ya había pagado las consecuencias del escandaloso episodio.

¿Qué había respondido Ameri en aquel momento?

La embarazosa situación tuvo lugar en el año 2020, mientras la pandemia por coronavirus estaba en su pico. A través de la red Zoom, se debatía en cámara de Diputados el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por el Covid-19.

Mientras el debate se llevaba a cabo normalmente, se vio a Ameri, que estaba en la comodidad de su hogar, junto a su compañera de vida en la cámara. El Diputado no pensó que la cámara estuviera transmitiendo en vivo y, por error se vio dándole besos en los senos a Burgos.

La imagen que vieron todos los Diputados

El escándalo se desató y el salteño salió a dar explicaciones a través de un programa radial en Radio con Vos: "Acá estamos muy mal, con mi pareja estamos muy mal. En todo el interior del país la conexión es muy mala", había contado.

Y también había detallado: "Estaba sesionando, se cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis, se hizo hace diez días una operación de implantes mamarios. 'Mirá, quedaron bien, qué se yo, pero mirá, esta no bajó, y mirá las cicatrices'".

Juan Ameri

Ahí sucedió la catástrofe: "¿Te puedo dar un beso?, le digo, y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso, es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente", expresó avergonzado.