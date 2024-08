Karina Milei desprestigió las críticas de Mauricio Macri y se le rió en la cara

Tic, tac, tic, tac... Las horas pasan y el humor de la gobernabilidad se pone cada vez más caliente. Mauricio Macri arremetió fuertemente con la única pieza del gobierno de La Libertad Avanza que parece intocable: Karina Milei, más conocida como "El Jefe".

"No la pude conocer, nunca pude conversar con ella mano a mano. Tengo horas con Javier y cero con ella", dijo Macri en una nota periodística pocos minutos después de un acto multitudinario en La Boca que tuvo como objeto principal separarse de Las Fuerzas del Cielo y tenderle una mano a Javier Milei pero con una indirecta con muy poca onda para con la "mesa chica" del presidente donde está nada más y nada menos que su hermana, quien hace las veces de Secretaria de la Presidencia.

Javier y Karina Milei

Según lo que dejaron trascender desde el entorno más íntimo de "El Jefe", a ella la tiene sin cuidado lo que pueda llegar a opinar Macri: "Karina sólo se rió esta mañana", dijeron y completaron con aire de desdén: "Está muy ocupada para enfocarse en esas cosas. Al fin y al cabo (Macri) no dijo nada nuevo".

Así, la nula relación entre Macri y la esotérica Karina habría quedado sepultada para siempre. "Fue más de lo mismo", dejaron deslizar. Así, dejaron muy claro que a "El Jefe": "Pueden criticarla pero son el círculo del Presidente y (Macri) los va a tener que respetar. El tiempo dirá".

Mauricio Macri en La Boca en el acto del relanzamiento del PRO

Además, anunciaron con un poco de bronca: "Es lo mismo que pasó con el Pacto de Mayo. Un capricho. Ella está muy enfocada en la agenda, en el armado del partido, en Marca País. Esto le quita tiempo".

Sin embargo, hubo una opereta en redes sociales para dejar claro quién manda en la arena política. Fue el caso de Sebastián Pareja, uno de sus funcionarios que tildó de Macri como "falso profeta" y se inmoló: "La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina Milei".

Karina Milei

Por su parte, Romina Diez se despachó por X pero no de manera tan explícita como lo hizo Pareja: "Gracias por cuidar al Presidente, a las ideas y a los argentinos!! ¡Gracias JEFE! Siempre a tu lado como toda la gente de bien! Las ideas no se venden!", dijo casi en posición de rezo.

El que también habló desde Casa Rosada fue el vocero presidencial Manuel Adorni que no escondió ni en un solo momento su devoción por "El Jefe": "Estamos orgullosos del equipo el Presidente, él está orgulloso, y los que lo conformamos consideramos que somos un equipo sólido, que hemos logrado hitos como la baja de la inflación, evitar la hiper. Ni hablar de la inseguridad y el narco", dijo haciendo referencia a las palabras de Macri que tuvo la mismísima definición sobre el ministro de Economía, Luis Caputo y la tan denostada "mesa chica" libertaria.

Luis Caputo

Quien no pudo contener las palabras fue el más dialoguista de los libertarios, Guillermo Francos que habló de Mauricio Macri sin nombrarlo: "Desde otros sectores políticos a veces se pretende ocupar determinadas posiciones, y al Presidente o quienes trabajan con él, le parece que no. Tildar eso de 'entorno' es una visión particular que tiene Macri que yo no comparto", además, le tiró una súper chicana: "Tuvo funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no pudo sostener el cambio".