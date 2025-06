Devi afuera de la casa... y sin ropa en redes gracias a Furia: la polémica que calentó el post-gala en Gran Hermano

Juan Pablo De Vigili, alias Devi, se quedó a un paso de la gloria y se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano. Con el 61,2% de los votos negativos frente a Selva Pérez, el correntino dijo adiós a la casa más famosa del país este lunes por la noche. Se fue con sus fieles compañeros de cuatro patas, Jaime y Bartolo, pero afuera lo esperaba una sorpresa que ni Santiago del Moro hubiera podido anticipar: ¡un escándalo picante con foto hot incluida!

Mientras Devi cruzaba la puerta rumbo al mundo exterior, Juliana "Furia" Scaglione -la polémica gladiadora de la edición anterior y actual panelista del canal- se encargó de que su despedida tuviera más exposición de la esperada. ¿Qué hizo? Publicó una foto filtrada de Devi completamente desnudo, sin censura, en su perfil de X (ex Twitter), acompañada del irónico mensaje: "Lo único bueno que tenía para dar y ni lo mostró". Todo eso coronado con un "jajajaja".

El posteo de Furia que luego eliminó

Pero claro, la jugada le salió cara. Aunque algunos furiosos (como se autodenominan sus fans) bancaron la ocurrencia, la mayoría de los usuarios la cruzaron con los tapones de punta. "No es gracioso esto eh. Es intimidad del participante. Él NO publicó esto", escribió una seguidora indignada. Otra fue más directa: "¡Borrá el post, Fu! Hay que pensar en su intimidad". Ante la ola de advertencias y posibles consecuencias legales, Furia borró la publicación... pero no sin antes tirar nafta al fuego.

"La mandaron al grupo, es su culpa, no la mía", fue su excusa, dejando en claro que, lejos de arrepentirse, buscaba compartir la responsabilidad. Aún así, siguió respondiendo con su estilo inconfundible: desafiante, sarcástica y sin pelos en la lengua. "Yo tendría que demandar a cien mil, no me alcanza la vida", escribió cuando le sugirieron que podría ser denunciada. Y cuando le hablaron de respeto y consentimiento, retrucó con un "Pongan 'Furia en tanga' en Google, por dios, son de cristal".

Juan Pablo de Vigill

Pero no todos se comieron la chicana. Un usuario le explicó: "Una cosa es lo que muestran las cámaras del reality, y otra muy distinta es subir una imagen privada sin permiso. No es lo mismo". ¿La respuesta de Furia? Lo mandó a dormir. Literal. Mientras tanto, en las redes, los fans de Devi -y varios que no lo eran- se solidarizaban con el ex participante, que hasta el momento no hizo declaraciones sobre el tema. Si bien desde la producción del programa no hubo aún un comunicado oficial, la polémica sigue escalando y muchos piden sanciones para Furia por compartir contenido íntimo sin consentimiento.