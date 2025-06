Alejandro Sanz reaccionó de la peor manera con la mujer que lo denunció: "Qué pena"

Ante una denuncia pública y una ola de comentarios en redes sociales, Alejandro Sanz se vio obligado a publicar un comunicado para dar su versión de los hechos. El cantante respondió directamente a Ivet Playà, una fan de 26 años que, el pasado domingo, reveló haber mantenido relaciones sexuales con él cuando ella acababa de cumplir 18 años.

A través de sus historias de Instagram, el artista se dirigió a la joven: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres . que este sentimiento se haya roto ahora", escribió con letras blancas sobre un fondo negro.

Alejandro Sanz no negó su relación con Ivet Playà y se vio obligado a contar su versión

Lejos de desmentir el vínculo, que comenzó cuando ella era apenas mayor de edad y él tenía 49 años, el Sanz sugirió que la acusación responde a un ¿despecho?: "En el mes de mayo me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida".

A modo de cierre, el cantante afirmó no guardar resentimiento alguno: "Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", escribió, dejando entrever que no volverá a pronunciarse sobre el tema.

La denuncia

Aunque se trata de una acusación publicada en redes sociales y que por el momento no escaló a la vía judicial, Ivet Playà compartió un relato que asegura haber vivido como traumático: "Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy", expresó.

El descargo de Alejandro Sanz

La joven sitúa el inicio del vínculo en 2015, cuando él comenzó a seguirla en redes sociales, le enviaba mensajes privados, comentaba sus fotos e incluso publicaba contenido relacionado con ella. Según su testimonio, comenzaron a hablar en privado cuando ella cumplió los 18 años.

Con el tiempo, el vínculo se volvió cada vez más personal: "Con 22 años dejé Barcelona para mudarme sola a Madrid porque me contrató para trabajar con él. Mi relación con él se volvió íntima. Se suponía que estaba viviendo un sueño de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una pesadilla. Traspasó los límites de lo que yo considero moral e incluso humano", relató.

Si bien ella aclaró que Sanz no incurrió en ningún delito, lo acusó de abuso de poder: "Me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que viene construyendo desde hace muchísimos años y siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque en el fondo lo está. Nadie es capaz de plantarle cara".

Ivet Playà concluyó con una frase contundente: "Conmigo no se firmó ningún papelito, pero siento la responsabilidad moral de hablar porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo. Plantarme acá y demostrar que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz".