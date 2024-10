Karina Milei persigue con la motosierra a Jorge Macri que tildó de "mentirosas" las cifras del INDEC

Jorge Macri le da una de cal y una de arena al gobierno de Javier Milei con el que tensa la cuerda para poder ganar recursos pero en cuanto tiene una oportunidad hunde la gestión libertaria.

Fue esta situación la que aconteció cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un plan integral para la primera infancia al mismo tiempo que cambió la currícula para los niños y niñas que cursan el jardín de infantes de 4 y 5 años.

Jorge Macri

Haciendo clara alusión al gobierno de las Fuerzas del Cielo, arremetió: "Si nosotros solo decimos o hablamos de la libertad, pero detrás no ponemos herramientas reales que construyan ciudadanía, personas aptas y capaces de construir su propio camino, no hay libertad real ", dijo el primo de Macri.

En ese sentido, amplió: "Es un gran desafío, un momento que nos debate entre una inmensa angustia diaria y una sensación de oportunidad para emprender el camino correcto", lo que nadie imaginó fue el duro cuestionamiento que el Jefe de Gobierno porteño realizó a los estadistas manejados por La Libertad Avanza y el gobierno de Javier Milei.

Milei y su plan motosierra

"Hoy lleva (la situación actual del país) a muchas familias, más de las que muestran las estadísticas, en una situación de mucha vulnerabilidad", empezó Macri y siguió: "Las estadísticas del INDEC, al no mostrar todo tipo de gasto como el alquiler, esconden de manera preocupante un segmento de clase media que se perciben como clase media, pero que no lo es ", explicó y marcó una clara diferenciación con respecto a su gobierno al expresar que la palabra "libertad" en su gestión no es meramente discursiva sino que es respaldada por "políticas públicas reales".

Karina Milei presentó La Libertad Avanza en CABA

El gobierno libertario no quiere depender más de las voluntades políticas ni del PRO ni de la UCR para poder llevar adelante el plan de reestructuración estatal que se lleva a lo largo y a lo ancho del país.

La gran armadora, Karina Milei se apoya en María del Pilar Ramírez, su mano derecha en la ciudad eternamente manejada por la familia Macri. Fue la misma Ramírez quien delineó cuáles serán los objetivos libertarios en la ciudad más rica de todo el país.

María del Pilar Ramírez y Karina Milei

"Es esquema que se repite en la mayoría de las provincias y distritos de la Argentina: Estados gigantes, que cuestan millones, con cientos de estructuras y dependencias, algunas con funciones y misiones duplicadas, otras sin sentido. La Ciudad no es la excepción", expresó Ramírez con el casete libertario puesto.

En ese sentido, se abocará bajar el gasto público del gobierno porteño con el objetivo de reducir la presión impositiva pero hay algo todavía peor: si llegaran al gobierno, el 50% de los cargos políticos se verá reducido .

Karina Milei presentó su lista libertaria para competir en 2025

Y, tal como lo vienen haciendo en las arcas nacionales, La Libertad Avanza privatizaría las empresas públicas y revisará concesiones de bienes y servicios, cajas millonarias que Jorge Macri sabe que no puede perder.

Si bien no hay ningún referente ni del PRO ni de la UCR que brinde apoyo a los libertarios en CABA, son los funcionarios de la costilla de Patricia Bullrich quienes dieron el visto beino al armado; ellos son Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imás que ya pusieron su firma en respaldo a varios proyectos que tienen como objetivos entre otras cosas, la reestructuración de la Legislatura.