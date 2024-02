La CTA fijó posición sobre el salario mínimo: "$377 mil es el monto al que deberíamos llegar de acá a marzo"

A pocas horas de la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que tendrá lugar el 15 de febrero a las 14.30 horas en la Secretaría de Trabajo (ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650), BigBang dialogó con una de las partes que se sentará a negociar con el gobierno de Javier Milei: la Mesa Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA).

Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA encabezará una delegación que se reunirá para definir los pasos para llegar a un salario mínimo digno para los y las trabajadoras argentinas. La reunión se prevé picante. Es que el salario mínimo de enero de 2024 fue de 156.000 pesos y en contraposición, la canasta básica para un trabajador sin carga de familia fue de 491.367 pesos.

Hugo "Cachorro" Godoy

En consecuencia, desde la CTA ya adelantaron que "reclamará que haya aumentos todos los meses y un incremento que en lo inmediato, supere los valores de la canasta básica de indigencia que en enero del 2024 estuvo en el monto de $285.561 y su proyección a marzo estaría alrededor de $376.925".

Inflación en Argentina

Godoy adelantó que "es indispensable" porque los ingresos del Salario Mínimo Vital y Móvil están "por debajo del nivel de la indigencia", situación que se agravó con el recambio de gobierno. Siguiendo esta línea, el dirigente sindical advirtió: "La devaluación del 120% y el aliento a una situación inflacionaria hace que, proyectando en los en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo los niveles inflacionarios, se llegará a una pérdida de alrededor del 100% (del salario)".

En diálogo con este sitio, remarcó que "hoy vamos expectantes a esta reunión; para que el Gobierno tenga una actitud de considerar esta grave situación que atravesamos los trabajadores que venía desde antes y que ahora, con las medidas de política económica que está tomando, se están agravando".

Trabajadora de la economía popular

En respuesta al monto que pedirán desde la organización sindical, Godoy adelantó: "Eso requiere un proceso que es algo más que una discusión de porcentaje y esa discusión es la que vamos a intentar instalar en el día de hoy".

Considerando que la canasta básica es de 491 mil pesos para que una familia tipo (pareja de trabajadores jóvenes y dos hijos) no caiga en la pobreza, el dirigente de la CTA dio señales de por dónde irá la línea de negociación: "Hay que avanzar en esa en esa dirección y que lo inmediato, lo urgente, es salir del estado de situación donde el Salario Mínimo Vital y Móvil no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta de alimentos que si tomamos en cuenta la inflación de los últimos dos meses y la prevista para los meses de febrero y marzo próximos, en ese momento llegará alrededor de 377 mil pesos, que es el monto al que deberíamos llegar de acá a marzo y eso es lo que vamos a reclamar".

Se viene una ríspida negociación

A las claras está que el Gobierno de La Libertad Avanza no tiene otro argumento que el de "no hay plata" para llevar adelante planes de ajuste que terminan impactando en el bolsillo de los trabajadores. Además, desde que se puso un freno a la Ley Ómnibus o Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el Gobierno nacional decidió recortar aún más los recursos para las provincias: ya no se envía subsidio para el servicio de transportes públicos y ahora peligra el envío de los Fondos Nacionales de Incentivo Docente (FONID) para completar el salario de los trabajadores de la educación.

Entonces, ¿qué pasaría si durante la reunión del Consejo no se llega a un acuerdo para el salario mínimo de los trabajadores? Godoy fue contundente en su respuesta: "Si el Gobierno plantea en el Consejo del Salario una actitud de seguir castigando a los sectores de los trabajadores, sin duda no va a ayudar a que podamos alcanzar acuerdos. Al contrario, el Gobierno va a seguir echando leña al fuego a una situación de conflictividad social creciente, producto del acelerador empobrecimiento y crecimiento del hambre en amplias franjas de la población argentina".

Y si se habla de trabajadores, los más afectados son tal vez los de la economía popular, que mediante comedores y ollas populares dan de comer a miles de personas por día. El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello no envía fondos que corresponden, lo que hace que la situación social se vuelva cada vez más insostenible.

Sobre la ministra, el dirigente de la CTA opinó: "Pettovello está demostrando un nivel de desprecio gravísimo a las necesidades. Porque por un lado, está la devaluación del 120% y la liberación de los precios que han disparado el proceso inflacionario, porque desde el Gobierno se alienta la hiperinflación", dice.

Y agrega: "Pero por otro lado, está la actitud de la ministra Pettovello que sigue frenando e impidiendo que, los alimentos para que quienes dan la lucha cotidiana en los merenderos y comedores populares, puedan seguir desarrollando su extraordinaria y solidaria tarea".

"Una olla popular solo molesta a quien nunca tuvo hambre"

Godoy analizó contundente: "Desabastece a los comedores y con esto agrava la situación de hambre que padecen cinco millones de personas".

Persecución política y cacería de brujas

"Yo vengo afirmando que el acceso de Milei al Gobierno, abre el camino de una experiencia de gobierno fascista, muy peligrosa para el país. Porque una de sus aristas -además del recontra ajuste y la desnacionalización de la economía- lo que promueve es la violencia y el enfrentamiento de pobres contra pobres y de este Gobierno hacia el conjunto de la sociedad queriendo alcanzar la suma del poder público", opinó Godoy en cuanto a la persecución política y la cacería de brujas por X (antes Twitter) que realiza el arco político libertario cada vez que alguien se opone a sus líneas de pensamiento.

Sobre esto, el dirigente sindical también expresó: "Esta actitud de Milei, persecutoria sobre quienes opinan diferente y dividiendo el campo entre propios y enemigos, de alcahuetes y enemigos le hace muy mal a la sociedad".

Javier Milei y su motosierra

Y, para concluir Godoy expresó: "Nosotros repudiamos esta actitud del presidente y lo alentamos a que cambie y construya mecanismos de diálogo, de intercambio, de tolerancia, de búsqueda de acuerdo y no de destrucción del diferente".