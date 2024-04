La lujosa vida de los perros de Milei: casa propia, aire acondicionado y guardaespaldas personal

Mientras que los argentinos ya no saben cómo hacer para llegar a fin de mes y muchos de ellos comienzan a sufrir las esquirlas del brutal ajuste llevado adelante por el Gobierno libertario, los cinco perros de Javier Milei viven una vida de lujos en la residencia presidencial de Olivos.

Después de muchos meses de misterio y secretismo, el presidente confirmó en una entrevista a la CNN que sus cinco mascotas ya viven con él y reveló detalles íntimos del día a día con sus denominados "hijos perrunos".

💣Bombita: además de las papas fritas, una de las cosas que más alteran a Milei es que se refieran a sus mascotas como "perros". Sólo acepta que se refieran a ellos como sus "hijos perrunos" o "hijos de cuatro patas".

"Todos los días me levanto y, en general, lo que hago es: me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar", detalló en la entrevista el libertario.

Según Jorge Rial reveló en el ciclo Argenzuela, los cinco caniles se instalaron cerca del lugar en el que Juliana Awada emplazó en su momento una huerta orgánica. Si bien no hay documentación oficial, desde el entorno del presidente reforzaron que todo fue costeado por el propio Milei y que lo único que el Estado financia es el alimento de sus mascotas.

Las instalaciones diseñadas para los perros del presidente son excéntricas: se trata de construcciones individuales, cada una con un aire acondicionado y un pequeño jardín propio. "Lo que cuentan es que cuando quieran salir, ellos solos agarran su almohadón y se van al jardín. Cuando se cansan, entran también solos", precisaron.

Por el violento temperamento de los perros, son muy pocos los que pueden acercarse a ellos. Semanas atrás se supo que Patricia Bullrich intentó acariciarlos y casi sufre el mismo destino que Javier Milei, quien en 2019 sufrió el ataque de sus "hijos perrunos" al quedar en medio de una de sus peleas.

Así quedó el brazo de Milei tras el ataque de sus perros

"Tengo cinco mastines. Si vos tenés caniches y se agarran, tenés un rasguño. Pero si son mastines, vas a tener unos tajos más importantes. Me tuvieron que dar unos puntos y básicamente el tema del brazo (vendado) es para inmovilizármelo. Ellos se disputan, digamos, el ser el preferido. Cuando salí, se generó ese intercambio y por estar entre ellos quedó mi brazo en el medio", reconoció en su momento el ahora presidente.

💣Bombita: tras el ataque, Milei tuvo que ser asistido y recibió varios puntos en uno de sus brazos. Al parecer, ese es el motivo por el cual el libertario nunca se saca la campera y evita mostrar cómo quedó tras las mordidas.

El temperamento violento de los perros es conocido tanto por el entorno del presidente, como por los trabajadores de Olivos. Sólo él, Karina Milei y Mario Elías Suli -custodio de los hermanos antes de que desembarcaran en La Rosada- son bienvenidos en el área de los caniles.

Luego de consagrarse presidente, Milei debió prescindir de los servicios de Suli -conocido como "Barón B"-, por exigencia de su nueva custodia. Y así fue como el hombre de extrema confianza de los hermanos Milei -formado nada más y nada menos que en el Mossad- se convirtió en el guardaespaldas y cuidador personal de las cinco mascotas.

"Uno de los mayores temores del presidente es que sus hijos perrunos sufran un atentado", reveló Rial en su programa televisivo. "Me cuentan además que ya hubo amenazas y es por eso que el custodio quedó al cuidado de ellos", reforzó.