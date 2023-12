La otra cara de Elon Musk, el gran aliado de Milei: las torturas a sus empleados y el "modo diablo" que causa temor

Elon Musk nació en Sudáfrica y fue criado por su padre, el ingeniero Errol Musk, que lo sometió a todo tipo de abusos y maltratos durante la infancia; su madre pudo escapar de sus garras, pero su hijo quedó con un efecto post traumático que se completó con la violencia que también sufrió en la escuela. Ese niño vulnerable es hoy uno de los hombres más millonarios del mundo, que se metió en la industria automovilística, de las redes sociales, la inteligencia artificial y hasta quiere "conquistar" el espacio.

De ese Elon vulnerable hay poca información, pero lo seguro es que no la pasó nada bien: en la escuela era un niño muy frágil que creció a base de golpes y burlas de sus compañeros. Cuentan los cercanos a Elon que durante un verano fue a un campamento en el que perdió cinco kilos en una semana porque le habían quitado la comida.

El combo explosivo de violencia y abusos en la infancia se tornaron en contra del mundo: Musk se convirtió en un niño violento para poder sobrevivir al contexto adverso que atravesó y muchos dicen que es esa etapa de su vida la que hoy en día lo hace ser una persona despiadada, fría, calculadora, poco empática y con delirios de grandeza.

Walter Isaacson conoce muy de cerca al magnate sudafricano, lo describe como "la mosca" que lo persiguió durante varios años para escribir su biografía; el escritor cuenta: "Elon Musk tiene múltiples personalidades. A veces es divertido. A veces entra en 'modo diablo'".

Durante las 700 páginas que tiene la biografía, Isaacson lo describe así: "Se vuelve muy oscuro y eso puede ser un problema". Según el autor, el dueño de SpaceX "a veces puede ser muy conflictivo y, en caso de duda, te da un puñetazo en la nariz".

Hay un punto que lo describe a la perfección: "Ciertamente tiene una falta de empatía" y hay algo más peligroso: "Nunca se enfada de verdad (...) sí es fríamente brutal con la gente y, luego, casi no recuerda lo que ha hecho. Simplemente entra en otro mundo y no parece recordarlo".

La faceta más oscura de Elon Musk: su peor adicción

"Es un freak del control, no lo veo delegando mucho en sus empresas", dijo sobre su manera de trabajar Isaacson (que también escribió la biografía de Steve Jobs). Es que Musk tiene una sed de control mundial sin precedentes en el mundo, lo describen como "un adicto al trabajo": por eso es socio fundador de varias empresas del orden de la inteligencia artificial como PayPal, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI.

En el mundo de la industria automotriz lo conocen como "el loco" que quería sustituir la producción de autos tradicionales que serían reemplazados por los de su industria Tesla. Pero también incursión en el espacio donde fundó la empresa SpaceX que cada dos por tres envía cohetes a la estratósfera para investigaciones con la finalidad de conquistar el planeta Marte.

No se quedó ahí, ahora también controla el universo de las redes sociales, más precisamente el espacio público mundial con Starlink. Lo logró cuando compró la empresa Twitter y la convirtió en "X". Como CEO de la compañía propuso devolver la cuenta al presidente de ultraderecha Donald Trump a quien se le había negado el acceso a la red por difundir discursos de odio y generar revueltas políticas y sociales masivas como lo fue la toma del Capitolio tras su derrota electoral contra Joe Biden.

No teme ser polémico, meterse en problemones diplomáticos con líderes mundiales aunque en Argentina encontró asilo en la gestión de Javier Milei, próximo presidente electo. Desde principios de la candidatura del ultraderechista argentino, el magnate se acercó virtualmente para mostrar el apoyo a sus ideales libertarios en la economía en particular y en destructivas políticas sociales en general. NI lerdo ni perezoso, Milei tomó el guante y le contestó "We need to talk" (Necesitamos hablar"). Luego de una par de tuits cruzados, el líder de La Libertad Avanza confirmó que ya había invitado al magnate a Argentina.

Elon Musk presiona hasta matar

Quienes trabajaron con Musk lo describen como un infierno. Los empleados trabajan hasta 100 horas por semana en condiciones bastante adversas; de hecho la empresa de comunicaciones Reuters publicó un informe en 2014 que hablaba sobre al menos 600 lesiones sufridas por trabajadores de SpaceX; luego de esta publicación la empresa de Elon Musk dejó de publicar datos oficiales sobre los accidentes laborales.

En ese informe donde habla un centenar de personas, cuentan que Musk juega con matafuegos y que los trabajadores no usan chalecos amarillos (que protegen de accidentes) porque el jefe de la compañía rechaza esas tonalidades en cualquier lugar... hasta las gigantes máquinas que utilizan no tienen colores brillantes. Es por esa razón, tal vez, que hay tantos accidentes en esa empresa.

"Más de un centenar de trabajadores sufrieron cortes o laceraciones, 29 acabaron con fracturas o dislocaciones, 17 con manos o dedos "aplastados", 9 con traumatismos craneoencefálicos y se contabilizaron cinco quemaduras y otras tantas electrocuciones. El relato suma y sigue, con sucesos igual de graves", describe el informe de la agencia inglesa de comunicación todo en 2014.

Lo más oscuro de la historia es que en 2014 SpaceX tuvo un muerto: Lonnie LeBlanc de 38 años que perdió su vida tras un accidente en la empresa McGregor. Sus compañeros hablaron sobre las condiciones paupérrimas con las que trabajaban y describieron no haber tenido la protección ni la supervisión suficiente para evitar el accidente fatal.

"Me sorprendería si no aterrizamos en Marte en cinco años", dijo Musk en el 2021. Es que con el nivel de presión es tremendo: "Es una cultura en la que, si no tienes una solución a un problema y no tienes ese problema resuelto en unos días o una semana o dos, te vas. Así que es mejor mantener la boca cerrada".

Elon Musk: temerario temperamento

Las pinceladas que lo describen pintan un macabro perfil: arrogante, dictatorial. Revelaron que en momentos de mucho estrés, su personalidad es peor, de hecho sus empleados contaron que duerme en el piso de la fábrica para trabajar la mayor cantidad de horas posibles.

También se sabe que Elon no tiene ni oficina ni escritorio ni un lugar fijo. Camina y recorre sus empresas y se instala donde tiene un problema específico; claramente no tiene mucha paciencia para los empleados que no funcionan: cada seis meses hace una "purga" para el recambio de los que no sirven por los que sí; sobre esto, un ex empleado refirió: "Con la experiencia de despidos previos, puedo decir que la gente que se queda lo pasa peor que la gente que se va".