La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de CFK: prepara un comunicado con Lula, Petro y Boric

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de Cristina Fernández de Kirchner, luego del fallo adverso que recibió la ex mandataria argentina por parte de la Corte Suprema de Justicia, y que confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos. Otros referentes de Latinoamérica también la defendieron con comunicados y declaraciones.

"Toda nuestra solidaridad con Cristina Kirchner. Es un asunto más político desde nuestro punto de vista , y tiene nuestra solidaridad", sostuvo la líder norteamericana, en una de sus habituales conferencias de prensa de la mañana de este miércoles. Al mismo tiempo, también allí confirmó que hablará con su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para elaborar un comunicado con otros presidentes de la región como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro.

La idea la soltó en el aire la mandataria a partir de una pregunta de la conferencia, aunque el hecho de que tomara una matiz oficial podría lograr ampliar mucho más la convocatoria, con la incorporación del uruguayo frenteamplista Yamandú Orsi, además de otras figuras como ex presidentes o funcionarios antiguos de gestiones progresistas, y hasta con algo de suerte y gestión diplomática, el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Mientras se espera la palabra del presidente de Brasil, desde el Instituto Lula ya adelantaron la postura oficial con un comunicado. "La condena a Cristina Kirchner no es solo un asunto interno de Argentina: es una advertencia para todos los países de la región sobre los riesgos que enfrentan la democracia y el Estado de Derecho", señalaron. "Exigimos que se respeten los principios del debido proceso y que prevalezca la justicia, garantizando que la política no sea utilizada como arma de persecución", agregaron después.

Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta el momento ni Boric ni Petro se pronunciaron de forma oficial. Aunque sí lo hicieron desde la la República Bolivariana de Venezuela, que en un comunicado denunció "el golpe político y judicial contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner" y calificó "el proceso judicial como una persecución política por parte de la administración de Javier Milei".

Los ex presidentes Evo Morales y Rafael Correa también cuestionaron el fallo. "¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos —si es que pueden— en las urnas", tuiteó de forma provocativa el ex mandatario ecuatoriano. "Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías", señaló, por su parte, el ex dirigente cocalero.