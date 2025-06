Wanda Nara a MasterChef pero Telefe se la complica: participará la persona más cercana a Mauro Icardi

Tras el final de Gran Hermano y con La Voz Argentina al aire, Telefe ya programa sus próximos estrenos. MasterChef Celebrity se posiciona como el gran caballito de batalla, aunque todavía no está confirmado si Wanda Nara seguirá al frente del ciclo o si el escándalo del WandaGate la dejará fuera del proyecto.

En este contexto, Darío Turovelzky, gerente general de Paramount Argentina y Chile, visitó el programa de Georgina Barbarossa y dio algunas pistas sobre lo que se viene en la pantalla de las tres pelotas: "Vuelve MasterChef Celebrity, un gran show de competencia culinaria", anunció, justo antes de que una panelista mencionara a la Bad Bitch.

Crece las expectativas sobre la conducción de Wanda Nara

" Wanda Nara conduce ", lanzó Georgina sin dudar. Sin embargo, Turovelzky optó por "fingir demencia" y continuó con otros detalles: "A diferencia de otras temporadas, en ésta el equipo no para de recibir llamados de celebrities de todos los niveles", señaló. Según el ejecutivo, hay figuras del espectáculo, deportistas y hasta políticos interesados en mostrar sus dotes culinarios.

Fue Pía Shaw quien le consultó si un ex tenista estaría entre los convocados, y aunque no reveló el nombre, Turovelzky confirmó que es cierto. Georgina volvió a insistir: "¿Pero Wanda es la conductora?", y esta vez el gerente no esquivó la pregunta: " Claro que sí ".

A esta información se sumaron los dichos de Guillermo Barrios, quien días atrás aportó más datos en Implacables: "Yo hablo con gente de Telefe y ellos la quieren a Wanda, lo que me extraña y me hace ruido", lanzó el panelista.

Fabiana Araujo en reemplazo de Susana Roccasalvo también dio detalles sobre el lugar que ocuparía la empresaria en el ciclo: "El canal está decidido a que Wanda sea la conductora. Ahora, ¿qué puede pasar de acá a que empiecen las grabaciones? Porque todavía falta un tiempo". Es decir, la decisión está prácticamente tomada, pero hay detalles por resolver.

Finalmente, Barrios tiró una bomba: la producción estaría considerando convocar a Maxi López y a Juan Icardi —padre de Mauro Icardi— como participantes: "Lo que me hace ruido también es que quieran mantener 'la pantalla blanca', pero estarían llamando al ex marido de Wanda y a su ex suegro", comentó, sugiriendo que el reality podría tener más condimentos personales que culinarios.