Lizy Tagliani dijo lo que todos querían escuchar sobre Viviana Canosa: "Las necesito y las quiero"

El martes por la noche, el mundo del espectáculo se dio cita en Puerto Madero para aplaudir de pie a Flavio Mendoza, quien presentó la función de prensa de su nuevo espectáculo Abre tus Alas. Entre las figuras presentes, se destacó la presencia de Lizy Tagliani, acompañada por su esposo y su hijo.

Antes de disfrutar del show, la conductora dialogó con un cronista de Desayuno Americano sobre el conflicto judicial que mantiene con Viviana Canosa: "Sigo en la misma, seguimos el proceso judicial", comenzó diciendo, y aseguró que no le afectó que su colega no se presentara en la audiencia celebrada días atrás, en el marco de la causa por "robo y hurto".

Lizy Tagliani asistió a la función de prensa de "Abre tus Alas"

Lizy explicó que hay dos procesos diferenciados: por un lado, la denuncia penal iniciada por Canosa —que se encuentra bajo secreto de sumario— en la que se acusa a distintas figuras públicas de abuso de menores. Por otro, la querella que ella misma impulsó, con el objetivo de obtener una retractación pública y las disculpas que, según sus palabras, merece.

" Estoy segura de que nada de eso es verdad ", afirmó con contundencia al referirse a las graves acusaciones que circularon en su contra. Consultada sobre cómo espera que termine esta situación, respondió sin dudar: "Tiene que terminar de la única forma que veo posible: con una retractación".

La humorista remarcó que no se trata de un capricho personal, sino de una exigencia establecida por el propio Código Penal. En cuanto a la decisión de América TV de no renovar el contrato de con su ex compañera en julio, evitó pronunciarse: "No es una sanación para mí que Canosa se quede sin trabajo. No es un efecto venganza lo mío".

Por último, Lizy Tagliani fue tajante al descartar la posibilidad de una reconciliación Viviana Canosa: "No hay disculpa que valga en lo personal. Públicamente sí: las necesito y las quiero", concluyó, antes de ingresar a la carpa del circo Ánima para disfrutar de un espectáculo que mezcla baile, acrobacias y emociones a flor de piel.