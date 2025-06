Yuyito González promete cortar cabezas empezando por la de Fátima y sigue con Karina: "Exorcismo"

Mientras el país atraviesa una fuerte crisis económica y social, con la motosierra del ajuste encendida y el gasto público en la mira, Javier Milei parece enfocado en otros frentes. Esta vez, no políticos ni económicos, sino del mundo del espectáculo. El señor presidente quedó envuelto en un inesperado triángulo amoroso entre sus ex parejas: Yuyito González y Fátima Flórez.

"La productora me avisó de la reconciliación —ponele que sería así— entre Fátima Florez y Javier Milei. Ningún problema. A mí no me molesta para nada", lanzó Yuyito en su programa Empezar el Día, al referirse a los rumores que vinculan nuevamente a la imitadora con el mandatario.

Se especula una posible reconciliación entre Fátima Flórez y Javier Milei

Lejos de callarse, la ex vedette disparó con munición gruesa: " Después de 'oscurita' pueden venir Fátima Florez, pueden venir 200 más parecidas . Para mí esto es un exorcismo", sentenció, apuntando con ironía al círculo íntimo del presidente. Y agregó: "Digo: 'Gracias Dios que sacás el foco de mi persona y lo empezás a poner en otro lado'. Yo ya ni paraba a contestarles a los noteros".

Aunque no detalló las "atrocidades" que vivió durante su vínculo con Milei, sí deslizó que su relación con él estuvo marcada por interferencias y tensiones: "Yo estoy para pasarla bien en la vida. Amo el amor, cásense, hagan todo lo que quieran", comentó, con sarcasmo.

El navegador no soporta este contenido.

Si bien Yuyito tiene décadas de experiencia en los medios y sabe cómo manejar la exposición, asegura que está cansada de hablar de su vida privada: "Estoy feliz con mi vida. Agradezco que, a partir de hoy —que no sé si son o no son—, a mí no me importa nada. Vuelvo a abrir los canales de comunicación con los noteros, pero no me vengan a hablar del pasado. Tienen otros nombres para ir a buscar. Paz y amor. Besos".