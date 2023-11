La UOCRA se declaró en alerta por los anuncios de Milei sobre detener la obra pública

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) manifestó su profunda preocupación y se expresó en estado de "alerta" frente a los recientes pronunciamientos del presidente electo de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que la obra pública no es primordial para su gobierno.

"Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata, si hay déficit fiscal. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo", indicó el mandatario entrante, en una entrevista televisada donde consideró que los intendentes debían financiar por sí mismo las obras en construcción.

UOCRA

Ante estos dichos, la preocupación comenzó a crecer, debido a que el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, comentó en declaraciones radiales que ya comenzaron a enviar telegramas de despido para los trabajadores cuyos proyectos no se van a realizar.

Por este motivo, los representantes de la UOCRA convocaron a una rueda de prensa y expresaron su inquietud ante las declaraciones de Milei, afirmando que estas expresiones solo generan incertidumbre en los trabajadores y podrían tener un impacto significativo en la industria y sobre todo, negativo en la población. "Nos encontramos en alerta ante las declaraciones de Milei, ya que cualquier modificación en las políticas relacionadas con la obra pública puede afectar directamente a miles de trabajadores de la construcción", señaló Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA.

El organismo sindical subrayó también que es importante mantener un diálogo constructivo con los actores políticos y económicos para abordar las preocupaciones del sector y garantizar además la estabilidad y el desarrollo de la obra pública en toda la Argentina. Por este motivo, convocaron una reunión con representantes del gobierno y otros actores relevantes para discutir las implicancias de Milei en este tema y sus posibles consecuencias.

En este mismo sentido, la UOCRA también indicó que "el actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social", dirigiéndose al sector empresarial.

La UOCRA se mantendrá en alerta y movilización.

"El actual Gobierno garantizó la ejecución de las partidas hasta fin de año para la normal continuidad de las actuales obras, por lo que no existen argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye en nada a la paz social, a la que hay que contribuir", remarcó e gremio en el comunicado, al tiempo que puntualizó: "La obra pública es en cualquier lugar del mundo una inversión y no un gasto. En especial en la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico a nivel de infraestructura para contribuir al desarrollo económico en el contexto de un déficit habitacional de aproximadamente cuatro millones de viviendas".

En este mismo sentido, fue Martínez quien insistió que hay una responsabilidad y un diálogo tripartito virtuoso entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. "(Se deben) alcanzar consensos que posibiliten que el tema no se convierta en una hipótesis de conflicto sino en un acuerdo de política de Estado", indicó, y luego prosiguió: "El tema no debe ser una hipótesis de conflicto sino un acuerdo de política de Estado para contribuir y apuntalar el desarrollo estratégico que requiere la Argentina", concluyó.