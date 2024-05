Nahir Galarza insiste con su denuncia contra el psicólogo Gabriel Cartañá por dar detalles de su "intimidad"

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, decidió denunciar al psicólogo y reconocido por ser panelista de Bendita, Gabriel Cartañá, por daños y perjuicios. La joven de 26 años sostiene que el nacido en Venezuela violó el secreto profesional y falsificó su firma en una carta de supuesto consentimiento para revelar su diagnóstico en los medios, donde se presentaba como "el psicólogo de Nahir" aprovechando la popularidad del caso.

Gabriel Cartañá

La acusación de Nahir contra el psicólogo (M.N. 32.810), conocido por su rol de panelista de "Bendita TV" (Canal 9), está caratulada "Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios", y se tramitó desde 2022 en el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Paraná, a cargo de la Jueza Elena Beatriz Albornoz. Ahora, y por una cuestión de competencia, recayó en manos del Juzgado Civil N° 80 a cargo del Juez Eugenio Labeu y de la Secretaría N° 110 de Ignacio Bravo D'andre.

La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 3 a cargo de la fiscal Raquel Mercante. En ese sentido, Nahir -cuyo crimen fue lanzadoi en las últimas semanas en formato de película por la plataforma de Amazon Prime Video. acusa a Cartañá de contactarse con ella en forma insistente para luego revelar datos íntimos, incumpliendo el secreto profesional y sus obligaciones como perito, y asegurando en medios de comunicación que era su psicólogo cuando no lo era.

Según el relato del abogado Horacio Dargainz, que defiende a Nahir, el primer contacto con Cartañá fue hace seis años, en 2018. "Gabriel Cartañá se ofreció en 2018 en forma insistente a efectuar una pericia para la cual él realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la Comisaria de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú para realizarle una batería de doce test profesionales", explicó el letrado al radicar la denuncia.

La denuncia de Nahir contra el psicólogo

Y continuó: "Cartañá solo le realizó dos entrevistas de 40 minutos, y envió una pericia básica e incompleta en materia de los test prometidos que fue rechazada de plano por su inconsistencia profesional y jamás se utilizó en el juicio oral. Sus visitas quedaron en los registros de la prisión". Después explica lo que sucedió: "Por ese vínculo que tuvo con Nahir, el psicólogo se dedicó a revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y las obligaciones como perito".

De acuerdo con la denuncia de la joven detenida, Cartañá "se presentaba como 'El Psicólogo de Nahir', cuando eso no era cierto". "La decisión es demandarlo en forma penal y civil para que ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional", había manifestado Dargainz.

En el expediente se lee que Cartañá le realizó, en su celda de la Comisaria de la Minoridad y las Mujer en la ciudad de Gualeguaychú, 12 test profesionales. Tras esos dos encuentros, que incluyeron dos entrevistas de 40 minutos cada una, el panelista del programa de Beto Casella envió la pericia, aunque sin el análisis de dichos tests. Fue rechazada de inmediato.

Al ser consultado sobre la demanda que radicó Galarza en 2022 en su contra, el licenciado en Psicología había apuntado con dureza contra la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien había asumido como defensora de Nahir pocas semanas antes y que terminó renunciando a su representación. "Es solo una maniobra de promoción de su abogada y no va a prosperar", había dicho el venezolano. Aunque, en realidad, la causa fue iniciada por el abogado Marcelo Franco.

Además, la Fundación Núcleo Humano también se sumó a la demanda de Galarza e hizo una presentación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Buenos Aires. La misma denuncia había recibido el psicólogo Gervasio Díaz Castelli, quien fuera el profesional que atendió a Rocío Gancedo, la ex Gran Hermano, que se suicidó en 2017. Días después de la muerte de la modelo, salieron a la luz audios en donde se escuchaban a Díaz Castelli hablándole en tonos "pocos profesionales".

En tanto, Galarza ya había tenido un cruce mediático con Cartañá hace unos años. Cuando el ex vocero de la condenada por el crimen de Pastorizzo, Jorge Zonzini, escribió el libro El silencio de Nahir, le pidió una opinión sobre el psicólogo a la joven. En ese entonces, ella había dicho: "Es un viejo buchón y farsante. Menos mal que no me abrí con él. Para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV".

Cartañá argumentó que la denuncia era "una maniobra de promoción" y que no iba a prosperar. Al mismo tiempo, presentó una carta con la supuesta firma de Nahir aceptando que el psicólogo pudiera divulgar en los medios la intimidad de todo lo conversado durante la fallida pericia, documento que los abogados de la condenada denunciaron por apócrifo. "Se probó recientemente con el documento ya peritado por peritos calígrafos de parte y oficiales", detallaron.

De esta manera, sostienen que al psicólogo podría caberle "el delito especificado en el Artículo N° 172 del Código Penal, que dictamina que ´si el instrumento falso o ideológicamente falso tiene como fin controvertir el objeto de la demanda, es una estafa procesal, que se comete al inducir mediante ardid o engaño a un Juez para que emita una resolución en perjuicio de la otra parte´". El código expresa que tal crimen "será reprimido con prisión de un mes a seis años", por lo que la situación procesal de Cartaña se agravaría: se suma la ruptura del secreto profesional y el daño por divulgar "un diagnóstico falaz sin autorización" de la paciente.