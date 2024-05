Norita Cortiñas, eterna: miles pañuelos blancos del pueblo inundaron el último adiós a la Madre de Plaza de Mayo

Nora Cortiñas dejó este mundo el 30 de mayo de 2024 y toda la Argentina se paralizó. Es que Norita es la Madre de Plaza de Mayo que estuvo presente en todas las causas sociales y detrás de aquellos abusos de poder que la sociedad denunció.

Siempre decía: "A mí me gustaría simplemente que me recordaran y dijeran '¿Te acordás de Nora? Uyyy, venía a todos lados'". Y así la recordaremos. Cada vez que hubo una manifestación por la conquista del Aborto Seguro Legal y Gratuito, en cada cierre de fábrica, en las plazas cuando la gente se manifestaba por tarifazos, en las casas de madres que expresaban su dolor por una causa de gatillo fácil y su icónica aparición en un picadito que se jugó frente al congreso para pedir la liberación de Higui, que estaba presa por defenderse de una violación.

Norita Cortiñas

Norita estuvo en el pueblo y el pueblo estará siempre con ella. Cuando cayó la noche en el día de su muerte, decenas de personas empezaron a llegar a Plaza de Mayo -lugar que la albergó durante los años más amargos de su vida- y allí empezaron a dar vueltas tal como lo hacía ella con sus compañeras.

El centro de Plaza de Mayo se llenó de velitas, de remeras y de carteles que anunciaban el dolor del pueblo tras perder a una de las referentas que luchó incansablemente por los derechos humanos que se perdieron durante la última dictadura militar del '76. Por aquellos años y los que siguieron en su vida, buscó implacablemente a su hijo Carlos Gustavo que fue desaparecido en el '77 y que nunca más pudo recuperar.

Vigilia por Norita Cortiñas

Norita dejó un legado innegable de lucha y alocuciones que inspirarían hasta los más duros corazones. Dejó también un legado importantísimo: la creación de la asociación de Madres de Plaza de Mayo que defendió hasta el último día de su vida.

El último adiós a Norita

"Estamos lamentando a otra Madre que se va, pero ya está con su hijo y con su marido. Que descanse en paz (...) No nos han vencido", dijo una de sus férreas compañeras Taty Almeida que llegó entre aplausos y mucho amor a la Mansión Quinta Seré.

Este no es cualquier lugar: supo ser un centro clandestino de detención que en democracia fue recuperado y funciona como espacio para la memoria en el este del conurbano bonaerense, en la localidad de Castelar.

Alrededor de Norita empezaron a posarse camisetas de fútbol, pañuelos blancos, pañuelos verdes, carteles con frases referidas a la memoria, la verdad y la justicia. Recuerdos pequeños, algún detallecito, todo sirve para recordar a la gran Madre de Plaza de Mayo.

En este momento, resuenan fuertes las palabras de Norita que hablan sobre la recuperación de la memoria y el dolor de haber perdido un hijo: "Perder un hijo es siempre una tragedia, pero hay que elaborarlo para no quedar prendida en ese laberinto y poder ayudar a quienes están en la misma situación . La soledad nunca es buena receta si se quiere saber la verdad. Siempre se consideró que el duelo debía hacerse de puertas para adentro. Antes, las mujeres se encerraban en su dolor y quedaban prisioneras de la angustia. Vivían la pérdida con resignación. Si no me equivoco, la escritora Nicole Loreaux es la que cuenta que siempre existió una relación estrecha entre el duelo y las mujeres. Ella dice que en la antigüedad el duelo tenía lamento femenino, pero la sociedad no la quería escuchar y el orden político no quería ser puesto a prueba por ese grito de dolor. Por eso todo era intramuros".

Reacciones en redes

Todo, pero absolutamente todo el arco político despidió a Norita en redes sociales. Desde el peronismo hasta la Izquierda, funcionarios y funcionarias del gobierno pero también trabajadores y sindicalistas.

Una de las primeras que expresó su sentir fue Myriam Bregman que dijo: "En plena dictadura esta mujer se metió en Mansión Seré, donde funcionaba un centro clandestino, buscando a su hijo y para ver si allí había secuestrados como se comentaba. Vamos a continuar tu lucha, querida Norita. Como nos enseñaste, venceremos".

La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner también expresó: "Con tristeza despedimos a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, eterna luchadora por los Derechos Humanos y por la Democracia en nuestro país. Mis condolencias para su familia y sus compañeros".

En la misma línea, Ofelia Fernández reflexionó: "Les juro que fue mi primera heroína. El dolor de cualquiera era su dolor, estaba paradita en la primera línea de cualquier injusticia. Su paso a la inmortalidad parece ya asegurado, pero en realidad depende de que vivamos como nos enseñó ella.

Con lágrimas en los ojos quiero prometer para siempre intentarlo, aunque sospecho que su inmensidad es imposible de replicar. Qué culpable me siento de que haya fallecido con tipos y tipas tan sueltos de cuerpo (y desde el gobierno) escupiendo basura sobre la historia de luchadoras como ella. Ya lo van a pagar. Descansa al fin, después de estar hace tanto tiempo en todas partes a la vez, nos toca nuestra parte".

Norita Cortiñas junto a Ofelia Fernández

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof se pronunció desde sus redes sociales oficiales: "Con inmenso dolor despedimos a la querida Norita Cortiñas. Luchadora incansable por los derechos humanos, referente de todos los que abrazamos la lucha por un país con Memoria, Verdad y Justicia. ¡Siempre va a estar presente en el reclamo por los 30 mil!".

Entre otros saludos, estuvo el del Museo Sitio de Memoria ESMA: "Lamentamos el fallecimiento de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo LF, luchadora incansable y ejemplo de tenacidad y resiliencia. Su energía contagiosa, su sonrisa y su ímpetu sirvieron de inspiración a varias generaciones. Su legado será eterno. Hasta siempre Norita".