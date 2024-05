"Soy el único influencer del fútbol": "El Gordo Ventilador" y su nuevo trabajo como animador infantil

En un mundo en el que los influencers venden el consumo perfecto al resto de la humanidad, a partir de peinados estrambóticos, ropas lujosas, y comida que nunca es fea, Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador", hace lo propio y se define como el único influencer del fútbol, a partir de darle rienda suelta a lo más importante que tiene el deporte más popular del planeta: la pasión.

Si bien su imagen es parte del enorme universo del consumo irónico de la cultura local desde hace más de una década y media, su figura se volvió a viralizar en las últimas semanas a partir de un video en donde se lo ve en la tarea de animador infantil, bajo el rol de relator y rodeado de niños en medio de una canchita de fútbol 5. Este "currito" fue la idea de un amigo de Liniers que lo vio con potencial en la tarea y desembocó en su nuevo trabajo, a sumarle a todos los demás.

La televisión logrando imágenes de Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador".

"Soy el único influencer del fútbol", aseguró Jordan ante BigBang . El título no es más que una presentación, ya que abundan quienes en las redes sociales hacen contenidos relacionados a este deporte para popularizarse en el área. Aunque alrededor de la pasión, en el sentido más estricto del término, en relación a la hinchada y a ser un fiel seguidor de un equipo, es probable que sí sea el único.

Las animaciones infantiles son un capítulo más de su historia, esa que lo hizo atravesar el mismo tratamiento hormonal que Lionel Messi para poder crecer y que lo llevó a Kiev, capital de Ucrania, para ver la Final de la Champions League de 2018, en la cual el Real Madrid se impuso al Liverpool por 3 a 1.

Aunque es fanático hasta la médula de San Lorenzo de Almagro, el club donde se ganó el apodo de "El Gordo Ventilador", hace lo posible para "no ser termo". Y muchas veces, en su camino de ser influencer y vivir del personaje que creó de forma involuntaria, intenta "quedar bien con todos". Porque si bien es distinto a los que venden el mundo del consumo cotidiano, tiene los mismos problemas que ellos.

Te definís como el único influencer del fútbol argentino.

- Es un poco en una chanza, no quiero que la gente interprete que hay un dejo de vanidad. Simplemente cuando me han hecho entrevistas de Chile, Perú, Venezuela, muchos países de América, yo les preguntaba y me decían 'porque buscamos y en Argentina el único influencer, encima con bastante tiempo, eras vos'. No había otro. O sea, habían ubicado a algunos otros hinchas que decían una frase y quedó ahí, las señoras de Banfield que decían 'Cvitanich', pero quedó ahí. De hecho una se murió, que descanse en paz. Ellos me marcaban que desde hace tantos años soy una persona que baila en la cancha y después genera influencia. Influencer para mal o para bien, genera influencia.

En los últimos días te volviste a hacer viral por estar animando fiestas infantiles.

- No creí que iba a haber tanto impacto. De verdad que me recontra emocionado. Uno la pelea en la vida. Hay cosas que se dicen sobre los influencers o los actores, que ganan un montón. Yo acá tengo la Sube, viajo en bondi, y la peleo. Sí, puede entrarte un mes, no digo bastante, pero una cantidad linda de plata, y otro mes que no tenés, porque se te cortan marcas. Se dio que una vez, porque es de San Lorenzo, el dueño de Eurograss Liniers me dijo: 'Te veo muy alegre, que hacés videos con los niños. ¿No te animás a dirigir un partido? De paso los divertís. Pero eso lo ves vos'. Y yo dije: 'más sí, cuando dirijo puedo usar todas las cosas que aprendí en teatro'. Probamos y salió bien. Y las familias hablaron muy bien y este es el cuarto cumpleaños ya.

Y una mamá, que se ve que tiene contacto con los medios, porque salió en varias páginas, en varios medios importantes, conocidos de Instagram, en X, Facebook, todo. O quizás simplemente la subió y les gustó, les pareció novedoso o raro. Y fue importante para mí. Si bien no me voy a hacer el humilde, varias veces suben notas cuando hablo, esto fue fuerte porque es una de las cosas que más me gustan. Me estoy encariñando. Uno a veces con las cosas se va encariñando, va aprendiendo si gusta o no. Y me está encantando porque, no me voy a negar, puedo trabajar de eso, es una de las cosas que hago, y aparte une las dos cosas: mi pasión por el fútbol y mi pasión por hacer divertir a los pibes. A veces es más fácil divertir a los pibes que a un adulto, porque el adulto viene con todo su bagaje de cosas culturales.

En el partido se me ocurrió ponerlo fair play, que cuando un chico bardee al otro, se den un abrazo y se tiren un chiste. Es una teoría mía vieja. La podés usar para los adultos acá. No es que soy el nuevo Gandhi. Para mí, cuando hay alegría, te tiran un chiste, despertás serotonina -alegría- en el cuerpo y hace que baje el ego, la violencia. Cuando se están empezando a agarrar tiro un chiste rápido, los abrazo y se terminan pidiendo perdón. Cierra por todos lados: les gusta a ellos y yo me siento realizado también. Me contratan sólo para dirigir el partido, pero si puedo dar un granito más de arena. Ante tantos insultos y mierdas que hay en los medios, no creo que esté mal bajar que no se peleen, que no se peguen.

Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador"

Recién decías que los adultos tienen más prejuicios que un niño. Me pregunto cuánto de eso tiene que ver con el ámbito de donde venís. Todavía, al año 2024, hay personas que dicen que el fútbol son 22 boludos corriendo detrás una pelota.

- Me re cebaste. Eso lo decía Jorge Luis Borges, que si bien es un literato y un groso, yo cuando leí eso le bajé la caña. Gracias a Dios surgió otro gran literato, no por compararlo, pero de igual importancia se podría decir, que se llamaba Ernesto Sábato. Él habla del entramado social, de relaciones sociales, de gente que se casa en los quinchos. Que estás en la cancha y quizás le das un abrazo a alguien que viene de matar. Eso logra el fútbol. Lo que le suma es que está caracterizado como el deporte más humilde, económico, sencillo. La pelotita que hacías en la escuela con cinta y papel en la primaria, en los arcos ponés dos buzos, dos mochilas. Hay mucha socialización en el fútbol. Está considerado por varios sociólogos que es el deporte que más genera lazos sociales.

Hace un ratito dijiste que te gustaba estar bien con todo el mundo y aclaraste "pero no por influencer", porque tenés muy claro que este no se mete en las polémicas. Y vos sos influencer de algo que es distinto, porque mientras otros tratan de venderte ropa, tu capital es el de la pasión del fútbol.

- Sí, tenés razón. Lo que pasa es que yo lo mezclo con todo. Bueno, si no me estaría contradiciendo. Ahora hay muchos que son periodistas, que hacen notas, pero así que bailen en la cancha desde 2008. Es muy jodido cuando te dicen "no te comas el personaje". El que te dice eso, no digo que sea ignorante, pero es jodido. Porque sos un ser humano y no te podés partir a la mitad. Tengo también mi influencia, que no la voy a negar. Sí, obvio monetizo y todas las cosas, pero se chocan mucho. Es una dialéctica del personaje con lo que vos sos. Yo siento que es como algo raro o diferente a quizás otros influencers.

Mariano Jordan, mejor conocido como "El Gordo Ventilador".

Dijiste que no querías meterte en la grieta, pero hay un tema que es muy del fútbol y muy político: las sociedades anónimas deportivas (SAD). Como hincha de San Lorenzo, un club de barrio histórico...

- No estoy de acuerdo. Quizás me dirán ignorante, puede ser, no sé mucho del tema. Soy socio abonado de San Lorenzo. Tengo un amigo que me dice que lo bueno que tienen es que vienen a auditar en el plano económico, financiero, es que vienen a auditar, para "asegurar que no choreen más". Eso puede ser una verdad, pero también quita el privilegio de ser socio. Y no estoy de acuerdo con eso

Además deja de chorear porque el club deja de ser tuyo y pasa a ser de alguien que es dueño.

- Claro. Quizás deja de chorear el dirigente, pero chorea otro. Yo reconozco que no sé mucho del tema, pero prefiero que no. Pero sí tendría que haber facultades que formen dirigentes deportivos. Que les enseñen ética, economía, educación financiera, para poder administrar.

Tuviste una infancia complicada. Contanos eso.

- Cuando tenía tres años y pico, mi vieja veía que no crecía. Mi tía también le sugirió que vayamos al médico. Messi tuvo el mismo problema que yo tuve, pero con la tecnología más avanzada. que se empezó a dar Messi las vacunas, son más evolucionadas y, de hecho, por lo que estuve estudiando su caso no se dio tantos años. Yo me di mucho más. Porque es de la misma familia, la vacuna de él, pero con mucha más tecnología. Necesitamos un extra, un apoyo de la hormona de crecimiento que se llama somatotropina.

Mariano Jordan, alias "El Gordo Ventilador", en su infancia.

Por lo que escuché tenía que llegar a unos 1,67 o 66 y mido 1,73. También me acuerdo del examen final, que me desmayé tres veces en cuatro horas. Y bueno, todavía se está analizando eso. No es una enfermedad, es una deficiencia hormonal nada más. Lo único que me dijeron es que en el futuro tenga que ir a un endocrinólogo, que me va a dar unas pastillitas porque tal vez tenga desregulación hormonal que genera un desfasaje de frío o de calor. Generalmente toca el de calor, que lo sufro mucho. Y el invierno lo aguanto.

Recién nombraste a Superman, porque hoy el técnico de San Lorenzo, "Pipi" Romagnoli, no será Superman pero es alguien muy querido por "Los cuervos". Y también vinculándolo al Qatar 2022, que fue un Mundial que se ganó con mucha cábala, recién cuando estuviste hablando de la clasificación a al eliminatoria de la Copa Libertadores, que para cuando vean esta nota ya se va a saber que va a haber pasado. Contá de las coincidencias que enumeraste antes.

- No, pero si sale mal me van a cagar a palos. Hay coincidencias, nada más. Creer o reventar. El último partido de grupos en el que jugó San Lorenzo en 2014 -cuando ganó la Copa- fue con Botafogo, que es brasileño. Ahora también con Palmeiras, un brasileño. Estaba disputando los puntos con un ecuatoriano y ahora también. Son años pares, otra coincidencia. Hoy también, al igual que en 2014, era muy difícil aunque teníamos chances. La quinta es que jugó "Pipi" y que ahora está jugando.

Hablando de mufa, hay que marcar una: en 2018 te llevaron a ver la Final de la Champions League Real Madrid - Liverpool en Ucrania. ¿Y después qué pasó? Llegó la guerra.

- Qué hijo de p... Fue terrible ese viaje. Me llevó una marca de gaseosas que justo tiene mis colores. Me puse a llorar como tres veces. Fui con un publicista de la marca, Nico Bocchino, que está viviendo en el exterior. "No hace falta que me agradezcas", me decía. Y yo le decía: "Te voy a agradecer toda la vida, humildemente. Porque si no nunca hubiera conocido Europa, y una final de Champions". Me fui al baño, me perdí y me encontré uno de Banfield y uno de River. "Ventilador, ¿qué mierda hacés acá?".

Mariano Jordan, alias "El Gordo Ventilador", festejando con su San Lorenzo querido.

Después me pasó otra muy buena en la calle. Iba caminando y a un chico se le cae el gorro. Y yo sé algo inglés. Yo no tenía que firmar un contrato, pero no me podía poner una remera de San Lorenzo. Si podía ponerme una de Argentina o la bandera. Pero daba cagazo por la Guerra de Malvinas, que ellos no ganan cuando bajan el Belgrano. Y dije mirá si en la hinchada del Liverpool hay un gringo que es nieto de uno que murió. Entonces a este que se le vuele el gorrito le digo: "Si querés tu gorro, devolveme las Malvinas". Sé que algún boludo termo me va a decir que me estoy metiendo con los soldados. De hecho estoy poniendo a prueba al inglés, si sabe separar el evento del histórico del que no tuvimos nada que ver los ciudadanos...

No te preocupes. De hecho tenemos un presidente que es admirador de Margaret Thatcher.

- No, por eso. De hecho quería ver qué me decía. Va, me abraza y me dice "esto es deporte". Nos quedamos así y le di el gorro. Es una simple anécdota de que tenemos que separar. Si bien saben que vamos a defender siempre a nuestras Malvinas y que son argentinas, somos humanos que vamos a ver un partido ahí. Vos vivís el presente de compartir con otro ser humano.

¿Dónde te puede contactar la gente? Porque quizá alguien te está viendo y dice: "Quiero que venga al cumpleaños de mi hijo".

- ¿Me dejás tirar chivo? Gracias. Eurograss, canchita de Liniers en Barragán 222. Si los papis quieren hacerlo por su barrio, @Gordoventilador en Instagram.