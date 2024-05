Flor Jazmín Peña en su falsa boda a Nico Occhiato: "Tenías una cara de pavo bárbara y nunca jamás pensé que podrías gustarme"

Uno de los chivos publicitarios más grandes de la historia argentina fue el falso casamiento en el Teatro Colón de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Los conductores "Nadie Dice Nada" (Luzu TV) lo habían anunciado a través de su programa y la expectación era gigante: tenían que publicitar el regreso de la serie Bridgerton por Netflix.

Es que la invitación era para varios famosos (nuevos y más antiguos) y el dress code no era nada fácil, es que Bridgerton es una comedia romántica de época que se sitúa en la Regencia inglesa, en el siglo XIX.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Es por eso que los famosos presentes lucieron sus mejores pilchas antiguas aunque, algunos parecían disfraces alquilados para un acto patriótico como puede ser el del 25 de Mayo.

Sea como fuere, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña lo hicieron de nuevo: captaron la atención de millones de usuarios en su canal de stream y entregaron una fabulosa velada en la que hubo desde un "baile real" hasta un meneaito impresionante al son de una canción la banda de cumbia Yerba Brava.

Flor Jazmín Peña entrando ala boda

La falsa boda en el Teatro Colón estuvo llena de famosos: desde Agustina Agazzani, Eva Bargiela y Majo Martino pasando por Lourdes Sánchez, Cande Ruggeri hasta el Chino Leunis, Julieta Puente y la Tía Sebi pero también Fabián Medina Flores, Verónica de la Canal y Lola Latorre.

Sin embargo, Pachu Peña fue el que más brilló porque fue quien "presentó" a la novia en sociedad, uno de los papeles más importantes y que jugó de manera espectacular. La velada fue digna de la presentación de la segunda parte de la nueva temporada de Bridgerton por Netflix.

Perlitas de la falsa boda

"Me mata que tanto video y nadie se da cuenta de que en cualquier momento se le escapan los pezones", dijo una usuaria a una foto publicada por el estilista de Flor Jazmín Peña. Ella lucía un vestido soñado de color rosa, una mini coronita que engalanaba su peinado y unos guantes que le completaban el look.

Nico, por su parte eligió un elegante smoking negro de época con una camisa blanca muy tradicional. Además, acompañó el look con una botas de montar que completaba el estilismo marcado de la serie de Netflix.

El mini accidente de Flor Jazmín

"Me pareció una locura y muy divertido, no se pueden hacer bodas en el Colón (...) una locura más de nuestra vida", dijo Ochiatto sin poder salir de su asombro y sobre ella expresó: "Está hermosa, la veía y no lo podía creer".

Por su parte Flor Jazmín expresó: "No quise que me vea antes de salir por más que sea una falsa boda" y, muy románticamente también dijo: "Estaba nerviosa y con ganas de verlo a los ojos, siempre me da paz".

Sin embargo, el momento más divertido tuvo que ver con los tradicionales votos de casamiento entre los tortolitos. Él dijo con los ojo derretidos de amor: "Yo pensaba que las historias de amor que veía en Netflix no existían en realidad".

Nico también expresó: "Por suerte la realidad siempre supera la ficción (...) Desde que te conocí nos empezaron a pasar cosas locas. Siempre que estuviste al lado mío pasaban cosas que ni me animaba a soñar", y sin temor a hacer publicidad de más, dijo: "Desde que estamos juntos siento que la vida es una peli".

Algunos de los invitados a la boda

Por su parte Flor Jazmín Peña fue un poco menos romántica que Nico Occhiato y apeló al humor para sus votos: "Nadie se acuerda porque nadie me juntaba, pero me conociste como un personaje de Netflix, bailando La Casa de Papel en un programa de Guido Kaczca", dijo y continuó más ácida de lo habitual: "Tenías una cara de pavo bárbara y nunca jamás pensé que podrías llegar a gustarme", dijo ella y las carcajadas explotaron en el Teatro Colón.